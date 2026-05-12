Отдал жизнь за Украину: в Черкассах простились с воином, погибшим на Запорожье. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Черкасс Андрей Школьный. Жизнь защитника оборвалась на Запорожском направлении.

Мужчина стал в ряды ВСУ с самого начала полномасштабного вторжения. Об этом в Facebook сообщил черкасский городской голова Анатолий Бондаренко.

Очередная потеря для Украины

После начала полномасштабного вторжения Андрей Школьный стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Проходил военную службу в должности старшего наводчика миномета.

Андрей Школьный остался верен военной присяге и народу. Мужественно исполняя воинскую обязанность, погиб в бою в Запорожской области.

Биография защитника

Андрей Школьный родился в Черкассах. Окончил Черкасскую специализированную школу №20, после школы поступил в Черкасский коммерческий техникум, где получил квалификацию младшего специалиста по бухгалтерскому учету.

После окончания техникума трудоустроился в ООО "КЦУ" на должность младшего специалиста по качеству 3 категории, впоследствии вырос к специалисту 1 категории. Также работал в ООО "Юнителл" оператором телекоммуникационных услуг, а позже менеджером по коммуникационных технологиям.

