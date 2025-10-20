Отдал жизнь за Украину: в боях на Запорожском направлении погиб защитник из Винницкой области. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Винницкой области Николай Иванченко. Свой последний бой он принял 8 октября 2025 года на Запорожье.

Герою навсегда останется 30 лет. Трагическую весть сообщили в Гайсинском городском совете.

Что известно о Герое

В громаде рассказали, что родился Николай Викторович Иванченко 22 мая 1995 года. Жил в селе Бубновка.

Украину молодой воин защищал в рядах 110 бригады.

"Наш земляк солдат Иванченко встретил свой последний бой 8 октября 2025 года вблизи населенного пункта Новониколаевка Пологовского района Запорожской области. Склоняем головы перед светлой памятью Героя. Сочувствуем родным и близким почившего солдата. Светлая и вечная память Герою!" – указано в сообщении.

С Героем, который вернулся домой на щите, в громаде будут прощаться в понедельник, 20 октября.

Около 8:00 утра кортеж с телом воина отправится от паталогоанатомического отделения в Гайсине в его родное село.

Около10 часов начнется поминальный парастас в доме защитника, чуть менее чем через час похоронная процессия отправится на сельское кладбище, где в 11:20 начнется митинг-реквием по почившему Защитнику и где его похоронят с воинскими почестями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне погиб 21-летний защитник из Ривненской области Владислав Полюх. Герой принял свой последний бой 14 октября 2025 года, не дожив совсем немного до своего дня рождения.

Также сообщалось, что в боях с оккупантами погиб работник ЗАЭС из Энергодара. Федор Манаков добровольно стал в ряды Сил обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения России – и пал в бою 17 октября. Ему навсегда будет 32.

