Навеки 32: на войне погиб работник ЗАЭС из Энергодара. Фото

На войне против российских захватчиков погиб Федор Манаков из Энергодара, который в гражданской жизни работал на Запорожской атомной электростанции. Последний бой он принял 17 октября 2025 года.

Защитнику навсегда останется 32 года. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 17 октября 2025 года на фронте погиб наш земляк Федор Манаков, 32-летний защитник из Энергодара, работник ЭРП службы ВПМ Запорожской АЭС", – написал он.

Федор добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

"Он пошел защищать Родину не по приказу, а по зову сердца – чтобы мы все имели мирное небо над головой. Его жизнь оборвалась слишком рано, но память о Федоре, его отваге, доброте и искренности навсегда останется в сердцах родных, друзей и коллег", – отметил Орлов.

Прощание с Героем состоится во вторник, 21 октября, в 10:00 в крематории №10 (г. Киев, ул. Байковая, 16).

