До последнего вздоха оставался верным Украине: на войне погиб 21-летний защитник из Ривненской области

На фронте оборвалась жизнь молодого защитника с Ривненщины – сержанта Владислава Полюха. Герой погиб 14 октября 2025 года не дожив совсем немного до своего дня рождения.

25 октября ему должно было бы исполниться 22 года. Печальную весть сообщили на Facebook-странице Головинского сельского совета.

"С глубокой печалью и невыразимой болью в сердце сообщаем, что 14 октября 2025 года, в бою за свободу и независимость Украины, отдал свою жизнь сержант Полюх Владислав Владимирович, 2003 года рождения", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Мужчина добровольно встал на защиту Украины и был призван на военную службу вторым отделом Ровенского РТЦК и СП 16 июля 2021 года. Воин дал присягу на верность украинскому народу и добросовестно выполнял свой долг, защищая родную землю от российских оккупантов.

Во время выполнения боевого задания, вблизи населенного пункта Старица Волчанской громады Чугуевского района Харьковской области, сердце молодого защитника остановилось. До последнего вздоха он оставался преданным службе, собратьям и Родине.

"Всегда улыбающийся, искренний, добрый – таким мы запомним Владислава. Его жизнь только начиналась, а он уже стал героем, примером мужества, отваги и любви к своей земле", – указано в сообщении.

В Головинском городском совете выразили соболезнования родным, близким и всем, кто знал Владислава. О дате и времени прибытия кортежа, а также месте захоронения воина будет сообщено позже.

