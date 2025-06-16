Навеки в строю: на войне погиб полицейский из Черкасской области Андрей Шевченко. Фото

Украина продолжает каждый день терять своих лучших сыновей и дочерей. На этот раз печальная весть пришла в Черкасскую область. "На щите" вернулся полицейский стрелкового батальона Андрей Шевченко.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Коллеги Героя в трауре. Погибшему навсегда будет 27 лет. Он навеки в строю.

"Сегодня, 16 июня, Каменская община встретила "на щите" погибшего полицейского. Прощание с ним состоится завтра, 17 июня, в городе Каменка в храме святых апостолов Петра и Павла в 11:00 часов", – говорится в сообщении.

Для своих собратьев и коллег Андрей навсегда останется в памяти как мудрый, надежный товарищ и ответственный боец. Родные и близкие будут помнить его светлым человеком, который жил с достоинством, любил свою страну и свою семью.

"Соболезнования родным, близким, друзьям. Навеки в строю. Честь", – резюмировали печальную весть в Нацполиции.

Что известно о Герое

Андрей родился 13 декабря 1997 года. После окончания школы поступил в Черкасский политехнический техникум. В полиции он начал свой путь с должности помощника дежурного сектора реагирования патрульной полиции в городе Каменка.

В июне 2024 года, во время формирования стрелкового батальона ГУНП в Черкасской области, Андрей, не колеблясь, присоединился к нему.

Старший лейтенант полиции держал оборону на самых сложных участках фронта на востоке Украины. Он погиб во время выполнения боевого задания.

Также стало известно о том, что на фронте погиб полицейский родом из Мариуполя Дмитрий Манжин. Свой последний бой защитник принял 12 июня 2025 года.

Напомним, на войне, от полученных ранений погиб художник-витражист Михаил Климченко. В мирной жизни Герой создавал декоративные и тематические витражи, мозаики для храмов, частных домов. Мужчина был победителем различных конкурсов и имел золотые руки.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня в боях за Украину погиб 35-летний воин Анатолий Алексеенко из Житомирской области. Его жизнь оборвалась на Покровском направлении.

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