Отдал жизнь за Украину: в боях на Бахмутском направлении погиб защитник из Кривого Рога. Фото

На Бахмутском направлении погиб воин из Кривого Рога. Младший лейтенант Сергей Беловицкий погиб в бою 15 мая, защищая Украину от российских оккупантов.

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Об этом сообщила сестра погибшего защитника Инна Власенко в Facebook. Она рассказала о Сергее как о светлом человеке, всегда улыбчивом, добром и готовом прийти на помощь.

"Страшная весть постигла нашу семью с войны. Наш родной, лучший в мире сыночек, братик Сергей Беловицкий, младший лейтенант, погиб 15.05.25 в Бахмутском р-не, защищая нас", — говорится в посте.

Женщина рассказала, что при жизни Сергей был всегда улыбающийся и добрый, всегда был готов помочь и отдать последнее.

"Не верится, что тебя не увидим, ни голоса не услышим. Боль ни словами сказать, ни описать. Боль невыносимая. Ты навсегда в наших сердцах и мыслях. Любим тебя", — написала Власенко.

Осокоровский филиал коммунального учреждения "Нововоронцовский ЦКиД" в Facebook сообщил, что Сергей Николаевич был родом из села Осокоровка Херсонской области.

"Он был преданным своей службе, мужественным патриотом, настоящим героем. Сергей отдал свою жизнь за нашу свободную и независимую Украину. Низко склоняем головы перед родителями, родными и близкими Воина, разделяем вашу боль, чествуя подвиг Героя", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из восточных направлений фронта в боях погиб молодой военнослужащий Владимир Степанюк из Ровенской области. Он служил в рядах Национальной гвардии Украины.

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