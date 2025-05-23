Ему навсегда будет 25: в боях на Донетчине погиб защитник с Ривненщины. Фото

На одном из восточных направлений фронта в боях погиб молодой военнослужащий Владимир Степанюк из Ривненской области. Он служил в рядах Национальной гвардии Украины.

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Защитнику навеки осталось 25 лет. О потере известил Острожский городской совет в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего земляка, воина, мужественного защитника Украины – солдата Владимира Степанюка", – говорится в посте.

Владимир Владимирович Степанюк родился 1 сентября 1999 года в селе Пограничное Ривненского района.

Верный Украине, парень без колебаний встал на ее защиту, выполняя свой воинский долг. В последнее время выполнял боевые задачи на Донетчине.

Свой последний бой нацгвардеец принял на восточном направлении фронта 20 мая 2025 года: он погиб в результате вражеского минометного обстрела, получив несовместимые с жизнью ранения.

"Вечная память Герою! Слава Украине!" – отметили в громаде, указав, что о дате и месте прощания с защитником сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб 32-летний солдат Роман Никичук из Ривненской области. Он воевал в рядах 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.

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