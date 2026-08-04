Отдал жизнь за Украину: на войне погиб защитник Николаевской области. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий из Николаевской области Александр Мальованый. Жизнь защитника оборвалась 26 июля 2026 года.

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Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания. Об этом сообщает Врадиевский поселковый совет.

Защищал страну до последнего вздоха

Александр Мальованый родился в 2001 году. После начала полномасштабной войны присоединился к борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Свой последний бой военнослужащий принял 26 июля 2026 года. Врадиевский поселковый совет, исполнительный комитет, депутатский корпус и все общество выражают искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам павшего защитника.

"Нет слов, которые могли бы облегчить боль утраты самого дорогого человека. Склоняем головы в скорби и разделяем ваше горе. Светлая память о Герое навсегда будет жить в сердцах благодарных украинцев, а его мужество, отвага и самопожертвование станут примером настоящей любви к Родине", – написали в поселковом совете.

О дате, времени и месте формирования "живого коридора", а также проведения церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

Напомним, на фронте погибли двое Героев из Одесской области: Анатолий Стоянов из Арцизской и Валентин Заричнюк из Вилковской громады. Первый из защитников погиб при выполнении боевого задания в Сумской области в конце июля 2025 года, второй – год спустя в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Марьяновка Киевской области Дмитрий Калетинский. Сердце храброго украинца остановилось 10 июля 2025 года.

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