Война уносит лучших: на фронте погибли двое героев из Одесской области. Фото

Украина продолжает терять своих лучших героев в кровопролитной войне с российским агрессором. На этот раз в Одесскую область пришло сразу две печальные вести.

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Погибли военнослужащие Анатолий Стоянов и Валентин Заричнюк. Две громады области, Арцижская и Вилковская, в трауре провожают своих героев.

Стоянов Анатолий

"Снова горькая весть потрясла нашу общину. На щите в родной дом возвращается Анатолий Васильевич Стоянов, житель села Главани, который отдал свою жизнь, защищая Украину, ее свободу и независимость", – говорится в сообщении.

В общине отмечают, что долгое время защитник считался пропавшим без вести, и родные жили надеждой, ожидая хороших новостей. К сожалению, самые страшные опасения подтвердились. Воин погиб 25 июля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Киндратовка Сумского района Сумской области.

"Невозможно найти слов, которые могли бы утешить от боли этой утраты. Еще один защитник навсегда возвращается домой Героем. От имени всей Арцижской общины выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам Анатолия. Мы разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память и слава Герою Украины!" – так прокомментировали печальную новость в общине.

Заречнюк Валентин

В общине сообщили, что 27 июля 2026 года во время выполнения инженерных работ в районе населённого пункта Николаевка Донецкой области в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб военнослужащий воинской части 3116, штаб-сержант Заречнюк Валентин Иванович.

Десантненский старостинский округ выражает искренние и глубокие соболезнования супруге — Татьяне Заричнюк, родным, близким, друзьям и сослуживцам в связи с невосполнимой утратой.

"Трудно подобрать слова, которые могли бы облегчить эту невыразимую боль. Вместе с вами мы разделяем скорбь и склоняем головы в глубоком трауре. Светлая и вечная память Герою, отдавшему свою жизнь за Украину, её свободу и будущее. Пусть Господь дарует силы пережить эту тяжелую утрату, а светлая память о Валентине Ивановиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и уважал. Вечная память и слава Герою Украины!" – так прокомментировали ещё одну печальную новость в родной общине воина.

Ранее сообщалось, что в бою за Украину погиб 23-летний воин из Николаевской области Станислав Соломяный. Его жизнь оборвалась 24 июля.

А в Ровенскую область поступило трагическое известие о гибели на фронте командира роты ударных БПЛА Дмитрия Годуна. Он встал на защиту родной земли в первые часы полномасштабного вторжения. Дома возвращения папы ждала его маленькая доченька

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