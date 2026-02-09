УкраїнськаУКР
русскийРУС

Отдал жизнь за Украину: на войне погиб молодой защитник из Ривненской области. Фото

Катя Поплюйко
Новости. Общество
2 минуты
2,2 т.
Отдал жизнь за Украину: на войне погиб молодой защитник из Ривненской области. Фото

На фронте погиб молодой защитник из Ривненской области Александр Гребик. Мужественному военнослужащему навсегда останется всего 23 года.

Видео дня

Печальную весть сообщили на Facebook-странице Дядьковицкой сельской объединенной территориальной общины. Прощание с Героем состоится во вторник, 10 февраля.

"С глубокой скорбью сообщаем...Подтвердилась гибель нашего земляка, защитника Украины, который более года считался пропавшим без вести – Гребика Александра Васильевича", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Смелый воин до последнего был верен военной присяге и отдал самое дорогое – свою жизнь за лучшее будущее каждого украинца. Боевой путь Александра был отважным и полным любви к своему государству.

"Боль потери невозможно передать словами, ведь община потеряла настоящего Героя, а семья – самого дорогого человека", – указано в сообщении.

Отдал жизнь за Украину: на войне погиб молодой защитник из Ривненской области. Фото

Прощание с погибшим защитником состоится 10 февраля 2026 года.

В 09:00 кортеж отправится от Ривненского областного бюро судебно-медицинской экспертизы и будет следовать через село Большая Емельяна в Дядьковичи.

В 10:00 возле родного дома в селе Дядьковичи состоится встреча и прощание с Героем, а в 11:00 в Свято-Параскевском храме начнется заупокойная служба. Погребение пройдет на местном кладбище.

В Дядьковицкой сельской громаде призвали жителей присоединиться к почтению памяти павшего воина и сформировать живой коридор уважения, чтобы его последний путь был полон молитв, цветов и светлой памяти.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям Александра. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби вместе с вами. Светлая память о Герое навсегда будет жить в наших сердцах. Вечная память и уважение Герою Украины", – говорится в сообщении.

Отдал жизнь за Украину: на войне погиб молодой защитник из Ривненской области. Фото

Напомним, на войне погиб защитник из Винницкой области. Максим Годованюк стал на защиту Украины в декабре 2022 года. В течение последнего месяца воина считали пропавшим без вести, недавно была подтверждена его гибель в Донецкой области 1 января.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь воин из Тернопольщины Максим Прокопчук. Он принимал участие в Курской операции Сил обороны Украины. Последний бой главный сержант Прокопчук принял 8 февраля 2025-го, почти год он считался пропавшим без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!