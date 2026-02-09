Отдал жизнь за Украину: на войне погиб молодой защитник из Ривненской области. Фото

На фронте погиб молодой защитник из Ривненской области Александр Гребик. Мужественному военнослужащему навсегда останется всего 23 года.

Печальную весть сообщили на Facebook-странице Дядьковицкой сельской объединенной территориальной общины. Прощание с Героем состоится во вторник, 10 февраля.

"С глубокой скорбью сообщаем...Подтвердилась гибель нашего земляка, защитника Украины, который более года считался пропавшим без вести – Гребика Александра Васильевича", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Смелый воин до последнего был верен военной присяге и отдал самое дорогое – свою жизнь за лучшее будущее каждого украинца. Боевой путь Александра был отважным и полным любви к своему государству.

"Боль потери невозможно передать словами, ведь община потеряла настоящего Героя, а семья – самого дорогого человека", – указано в сообщении.

Прощание с погибшим защитником состоится 10 февраля 2026 года.

В 09:00 кортеж отправится от Ривненского областного бюро судебно-медицинской экспертизы и будет следовать через село Большая Емельяна в Дядьковичи.

В 10:00 возле родного дома в селе Дядьковичи состоится встреча и прощание с Героем, а в 11:00 в Свято-Параскевском храме начнется заупокойная служба. Погребение пройдет на местном кладбище.

В Дядьковицкой сельской громаде призвали жителей присоединиться к почтению памяти павшего воина и сформировать живой коридор уважения, чтобы его последний путь был полон молитв, цветов и светлой памяти.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям Александра. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби вместе с вами. Светлая память о Герое навсегда будет жить в наших сердцах. Вечная память и уважение Герою Украины", – говорится в сообщении.

