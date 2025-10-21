Ему навсегда будет 36: на войне погиб защитник родом из Запорожья. Фото
В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Запорожской области Андрей Лебах. Жизнь защитника оборвалась 2 октября 2025 года.
Военному было всего 36 лет. Об этом в Telegram сообщает Камышевский поселковый совет Запорожской области.
Вернулся из Польши и присоединился к ВСУ
Андрей Лебах родился 23 февраля 1989 года в Запорожье. Затем он переехал в село Жовтенькое, где и проживал все время.
Окончил школу в селе Заречное, потом выехал в Польшу. Вернулся домой летом 2025 года, а в сентябре присоединился к Вооруженным силам Украины.
Попрощались с военнослужащим 20 октября. Отпевание состоялось на острове Хортица, а похоронили воина на Осипенковском кладбище.
"Приносим искренние соболезнования родным и близким умершего. Вечная память", – заявили в поселковом совете.
