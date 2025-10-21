Ему навсегда будет 36: на войне погиб защитник родом из Запорожья. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Запорожской области Андрей Лебах. Жизнь защитника оборвалась 2 октября 2025 года.

Видео дня

Военному было всего 36 лет. Об этом в Telegram сообщает Камышевский поселковый совет Запорожской области.

Вернулся из Польши и присоединился к ВСУ

Андрей Лебах родился 23 февраля 1989 года в Запорожье. Затем он переехал в село Жовтенькое, где и проживал все время.

Окончил школу в селе Заречное, потом выехал в Польшу. Вернулся домой летом 2025 года, а в сентябре присоединился к Вооруженным силам Украины.

Попрощались с военнослужащим 20 октября. Отпевание состоялось на острове Хортица, а похоронили воина на Осипенковском кладбище.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким умершего. Вечная память", – заявили в поселковом совете.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне погиб 21-летний защитник из Ривненской области Владислав Полюх. Герой принял свой последний бой 14 октября 2025 года, не дожив совсем немного до своего дня рождения.

Также сообщалось, что в боях с оккупантами погиб работник ЗАЭС из Энергодара. Федор Манаков добровольно стал в ряды Сил обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения России – и погиб в бою 17 октября. Ему навсегда будет 32.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!