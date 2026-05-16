Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб воин из Ривненской области Сергей Яцюк. Фото

В бою за Украину погиб защитник из Ривненской области Сергей Яцюк. Жизнь воина оборвалась почти два года назад в Донецкой области.

Домой же Герой возвращается только сейчас, в родном Дубно с ним прощаются 16 мая. О потере сообщили в Дубенском городском совете.

Что известно о Герое

На малой родине воина рассказали, что родился Сергей Яцюк 19 марта 1971 года в Дубно.

После школы окончил Дубенское профессионально-техническое училище. Работал в КП "Дубноводоканал". А когда началась большая война – стал в ряды Вооруженных сил Украины.

Последний свой бой Сергей Яцюк принял почти два года назад – 22 мая 2024 года: его жизнь оборвалась на Покровском направлении.

"Он достойно выполнял свой долг перед государством и народом и отдал самое дорогое — собственную жизнь за Украину. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Героя", – отметили в горсовете.

Два года семья Героя жила в неизвестности. Сейчас же Сергей Яцюк возвращается домой на щите.

Прощание с ним начнется в 11:00 16 мая на площади Независимости в Дубно. Чин похорон совершат в Свято-Георгиевском храме (ул. Садовая). А вечный покой Герой обретет на Аллее Славы.

"Распоряжением городского головы 16 мая 2026 года в Дубно объявлено Днем траура. Почтим память воина, проведя его в последний путь всей громадой. Низкий поклон. Вечная память и слава Герою Украины!" – указано в сообщении.

