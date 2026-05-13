Он отдал свою жизнь, спасая других: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Поддубный. Фото

На фронте во время эвакуации раненых погиб военный из Ирпеня Киевской области Евгений Поддубный. Жизнь мужественного воина оборвалась 26 апреля 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила и.о. Ирпенского городского головы Анжела Макеева.

"Ирпенская община в глубокой скорби. Домой "на щите" возвращается наш Защитник – Евгений Поддубный", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 11 мая 1990 года в Киеве. С детства был активным, добрым и непоседливым мальчиком, всегда легко находил общий язык с людьми.

В 2004 году Евгений окончил 144-ю общеобразовательную школу, после чего поступил в Киевский колледж строительства, архитектуры и дизайна. Строитель по образованию, но из-за своей любви к общению с людьми работал официантом, барменом и продавцом. В 2016 году вместе с семьей переехал в Ирпень, где продолжил строить свою жизнь и планировать будущее.

В декабре 2024 Герой присоединился в ряды Пограничной службы Украины, в составе которой проявил себя как ответственный и мужественный воин, был надежным боевым товарищем для собратьев, опорой для офицеров. После окончания войны Защитник мечтал жениться, создать семью и посвятить себя службе в ГСЧС, помогая людям и спасая жизни.

К сожалению, 26 апреля 2026 года Евгений погиб в Харьковской области во время выполнения боевого задания – эвакуации раненых.

"Евгений любил жизнь во всех ее проявлениях: учился играть на гитаре, занимался спортом, читал научную фантастику. Его улыбка была неотъемлемой частью характера, всегда умел поддержать, выслушать и помочь. Дома Героя ждали мать, два родных брата и невеста – люди, для которых он был опорой, любовью и гордостью. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя", – добавила Макеева.

