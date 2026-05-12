'Чуда не произошло': на войне погиб 24-летний защитник с Тернопольщины, которого считали пропавшим без вести. Фото

На фронте погиб военнослужащий родом из Тернопольщины Андриан Стасишин. Более года молодой воин считался пропавшим без вести и лишь недавно подтвердилась его смерть.

Печальную весть сообщили в Чертковском городском совете. Герою навсегда останется 24 года.

"Полтора года семья жила надеждой. Полтора года молитв и надежд услышать: "Андриан жив". Но чуда не произошло... Подтвердилась гибель чертковчанина Стасишина Андриана (08.09.2000 г.р.), который до сих пор считался пропавшим без вести на российско-украинской войне", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Будущий защитник родился и вырос в Черткове, где окончил местную гимназию №2. Впоследствии он поступил в Чертковское ВПУ, овладев профессией маляра-штукатура. В студенческие годы активно участвовал в общественной жизни, имел много друзей и пользовался уважением среди сверстников.

Позже он продолжил обучение в Чертковском профессиональном колледже экономики и предпринимательства ЗУНУ по специальности "Финансы, банковское дело, страхование", который закончил с отличием.

В августе 2024 года Андриан принял решение присоединиться к Вооруженным Силам Украины и подписал контракт.

Он проходил службу в 79 отдельной десантно-штурмовой бригаде, занимая должность стрелка-сапера, номера обслуги 2-го аэромобильного отделения 1-го аэромобильного взвода 4-й аэромобильной роты аэромобильного батальона воинской части А0224.

Почти через полгода, а именно 14 ноября 2024 года, стало известно, что Андриан пропал без вести во время выполнения боевого задания вблизи села Антоновка Покровского района Донецкой области.

"Долгое время надежд, надежд, молитв ... Только теперь поступило подтверждение, что именно тогда, 14 ноября 2024 молодой парень погиб", – отметили в Чертковском горсовете.

У погибшего Героя остались жена, родители, младшие братья и сестра, бабушки и дедушки, а также многочисленные друзья и знакомые.

"Во вторник, 12 мая, в 13 часов в соборе верховных апостолов Петра и Павла будем встречать тело погибшего защитника Украины. Просим прийти и отдать дань уважения Герою!" – отмечается в сообщении.

