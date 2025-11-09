Отдал жизнь за мир: на войне погиб Герой из Ивано-Франковской области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на войне с оккупантом. На этот раз печальная весть пришла на Прикарпатье. На войне погиб воин из Ивано-Франковской области Владимир Микитишин.

Видео дня

Герою было всего 34 года. Он отдал жизнь за мир. Об этом сообщили в Ланчинской территориальной громаде.

"С горькой болью в сердце Ланчинская община восприняла страшную весть о гибели старшего солдата Микитишина Владимира Юрьевича, 04.08.1991 года рождения – нашего земляка, отважного Защитника Украины, человека большой чести и мужества", – говорится в сообщении общины.

Отмечается, что мужчина некоторое время считался пропавшим без вести. Впоследствии стало известно, что он погиб 29 октября 2025 года вблизи населенного пункта Выемка Бахмутского района Донецкой области.

"Владимир отдал самое дорогое – свою жизнь. Чтобы мы могли жить под мирным небом. Его подвиг — это пример безграничной любви к Родине, это боль, которая навсегда останется в наших сердцах. Нет слов, чтобы уменьшить горе родных и близких... Склоняем головы в скорби вместе с вами, разделяя боль невосполнимой утраты. Вечная память и слава Герою! Он будет жить в благодарной памяти своего народа и своей громады", – резюмировали печальную весть в громаде.

Накануне, 8 ноября, печальная весть также пришла на Прикарпатье, в Богородчанскую громаду. В Донецкой области погиб командир отделения взвода обеспечения медицинской роты 10 ОГШБр Роман Васылив.

Как писал OBOZ.UA:

– В боях против российской оккупационной армии на Донбассе погиб военнослужащий из Закарпатской области Юрий Бенко. Воину было всего 26 лет.

– Ранее стало известно о гибели Владимира Мартынца – военного, который более года считался пропавшим без вести. Украинец проживал в Трускавце на Львовщине, защищал Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения. Был младшим сержантом, командиром стрелкового отделения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!