Спасал раненого собрата: в Донецкой области погиб старший сержант Роман Васылив из Прикарпатья. Фото

На кровавой войне с оккупантом ежедневно гибнут лучшие украинские сыновья. На этот раз печальная весть пришла на Прикарпатье, в Богородчанскую громаду.

На Донетчине погиб командир отделения взвода обеспечения медицинской роты 10 ОГШБр Роман Васылив. Об этом сообщил поселковый голова Богородчан Ростислав Заремба.

Он отметил, что погибший был чрезвычайно отважным и столь же скромным. Роман Васылив был награжден многими наградами, в частности Золотым Крестом ВСУ и Крестом Сухопутных войск.

"Уважаемая община, богородчанцы! Сообщать о потерях в рядах наших защитников всегда трудно. Но еще труднее, когда получаешь сообщение о человеке, которого знаешь лично. Который вырос рядом в твоем городе. Который смог полностью изменить свою жизнь и стать гордостью для своей матери, своей семьи и нашей общины. А тем более если еще 10 дней назад в Славянске имел возможность с ним шутить и говорить о планах. Но правда неумолима", – говорится в сообщении.

Васылив Роман Евгеньевич защищал Украину с первых дней вражеского нападения в феврале 2022 года и не раз вытаскивал раненых собратьев из самого ада. Во время выполнения одного из таких заданий 5 ноября 2025 года он погиб возле села Рай-Александровка Краматорского района Донецкой области.

Отмечается, что бойцам удалось провести опасную операцию по эвакуации тела павшего собрата.

"Вечная память и вечная слава павшему защитнику Украины! О времени встречи Героя сообщим дополнительно. Слава Украине!" - резюмировали печальную весть в общине.

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 ноября, в Донецкой области российский дрон унес жизнь полицейского Чингиза Гурбанова. Погибшему было всего 42 года.

