Спасал раненого собрата: в Донецкой области погиб старший сержант Роман Васылив из Прикарпатья. Фото
На кровавой войне с оккупантом ежедневно гибнут лучшие украинские сыновья. На этот раз печальная весть пришла на Прикарпатье, в Богородчанскую громаду.
На Донетчине погиб командир отделения взвода обеспечения медицинской роты 10 ОГШБр Роман Васылив. Об этом сообщил поселковый голова Богородчан Ростислав Заремба.
Он отметил, что погибший был чрезвычайно отважным и столь же скромным. Роман Васылив был награжден многими наградами, в частности Золотым Крестом ВСУ и Крестом Сухопутных войск.
"Уважаемая община, богородчанцы! Сообщать о потерях в рядах наших защитников всегда трудно. Но еще труднее, когда получаешь сообщение о человеке, которого знаешь лично. Который вырос рядом в твоем городе. Который смог полностью изменить свою жизнь и стать гордостью для своей матери, своей семьи и нашей общины. А тем более если еще 10 дней назад в Славянске имел возможность с ним шутить и говорить о планах. Но правда неумолима", – говорится в сообщении.
Васылив Роман Евгеньевич защищал Украину с первых дней вражеского нападения в феврале 2022 года и не раз вытаскивал раненых собратьев из самого ада. Во время выполнения одного из таких заданий 5 ноября 2025 года он погиб возле села Рай-Александровка Краматорского района Донецкой области.
Отмечается, что бойцам удалось провести опасную операцию по эвакуации тела павшего собрата.
"Вечная память и вечная слава павшему защитнику Украины! О времени встречи Героя сообщим дополнительно. Слава Украине!" - резюмировали печальную весть в общине.
Ранее сообщалось, что в субботу, 8 ноября, в Донецкой области российский дрон унес жизнь полицейского Чингиза Гурбанова. Погибшему было всего 42 года.
Как писал OBOZ.UA:
– В боях против российской оккупационной армии на Донбассе погиб военнослужащий из Закарпатской области Юрий Бенко. Воину было всего 26 лет.
– Ранее стало известно о гибели Владимира Мартынца – военного, который более года считался пропавшим без вести. Украинец проживал в Трускавце на Львовщине, защищал Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения. Был младшим сержантом, командиром стрелкового отделения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!