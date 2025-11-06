Ему навсегда будет 26: в боях в Донецкой области погиб защитник из Закарпатья. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Закарпатской области Юрий Бенко. Жизнь украинского защитника оборвалась на Донбассе.

Воину было всего 26 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Тересвянской громады Тячевского района Закарпатской области.

Защитник погиб на Покровском направлении

Юрий Бенко родился 6 октября 1999 года в поселке Тересва. Мужчина вырос в многодетной семье. Учился в местной общеобразовательной школе I-III ступеней.

После окончания учебного заведения работал по найму на местном частном предприятии и за границей. Был призван на военную службу во время мобилизации 7 августа 2025 Яворовским районным ТЦК и СП Львовской области.

Военнослужащий мужественно исполнял свой военный долг, борясь за свободу и независимость Украины на должности стрелка-снайпера 1 десантно-штурмового отделения 2 десантно-штурмового взвода 9 десантно-штурмовой роты 3 десантно-штурмового батальона.

Погиб боец в районе населенного пункта Белецкое Покровского района Донецкой области. У Юрия осталась мать и сестры.

Ранее сообщалось, что российский авиаудар по прифронтовому поселку Покровское на Днепропетровщине унес жизнь полицейского с Луганщины Руслана Ковбаснюка. Он погиб во вторник, 4 ноября, когда оказывал помощь местным жителям.

Как писал OBOZ.UA, в Каменце-Подольском 30 октября попрощались с защитником Дмитрием Ткачуком. Полицейский, защищавший Украину в рядах стрелкового батальона полиции, принял свой последний бой 26 октября на Покровском направлении. Жизнь воина оборвал вражеский дрон.

