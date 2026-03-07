От блэкаутов до масштабных войн: 'новый Нострадамус' дал жуткий прогноз на 2026 год

Бразильский мистик Атос Саломе, которого называют "Новым Нострадамусом", поделился жуткими прогнозами на 2026 год – от отключений электроэнергии до полномасштабных войн в двух регионах.

Парапсихолог говорит, что имеет безупречный опыт точного прогнозирования важных мировых событий, включая разрушительную пандемию Covid -19 и смерть королевы Елизаветы II, пишет Express.

Теперь, в своем списке тревожных прогнозов на 2026 год, бразильский оракул предусматривает значительные потрясения и события, которые изменят мир, в частности одно, которое произойдет прямо сейчас, в марте.

По его словам, колоссальная солнечная буря, которую NASA определяет как "внезапный взрыв частиц, энергии, магнитных полей и материала, выброшенных в Солнечную систему Солнцем", по прогнозам, произойдет между 12 и 15 марта.

В результате этого возникают выбросы корональной массы (CME) или солнечные вспышки, которые могут привести к широкомасштабным глобальным перебоям с электроснабжением, а также могут повредить уязвимые электрические системы по всему миру.

Саломе рассказал, что единственное событие, которого он "больше всего боится" в 2026 году, – это катастрофические солнечные бури.

Бразильский экстрасенс рассказал, что солнечная активность наступает "стремительно, без особого предупреждения", поэтому он считает ее "одним из самых чувствительных и тяжелых моментов в 2026 году", в отличие от геополитической напряженности и глобальной нестабильности, экономической и другой, которые он предсказал, и которые, как правило, развиваются постепенно и длительными циклами.

Солнечная буря в 2026 году может спровоцировать интернет-апокалипсис, оставив огромное количество людей и предприятий без доступа к интернету.

Два неожиданных региона могут скатиться к полномасштабным войнам

На фоне периода политических и глобальных конфликтов современный мистик предупреждает, что два основных региона могут стать новыми полями битвы для опосредованных конфликтов между ведущими мировыми сверхдержавами и их противниками.

Регион Сахеля в Африке, а также Арктика могут стать неожиданными полями сражений, которые перерастут в полномасштабные войны.

Еще одной из его главных геополитических проблем являются арктические амбиции России. Современный пророк предупреждает, что, несмотря на свою военную направленность, Кремль размещает передовые ракетные системы на стратегических арктических базах.

С отступлением ледников станут доступными новые судоходные пути и запасы энергии, что резко увеличит вероятность прямых столкновений между Россией и НАТО из-за территории и ресурсов в 2026 году.

Жуткое пророчество Ирана и Израиля на 2026 год

На самом деле, похоже, что некоторые из его пророчеств на 2026 год уже на пути к осуществлению, поскольку пророк предсказал резкую эскалацию напряженности между Ираном и Израилем, хотя мир опередил эти прогнозируемые сроки.

Обогащение урана Ираном и потенциальные военные приготовления Израиля могут спровоцировать новый и интенсивный период региональной нестабильности, в частности, примерно во втором квартале 2026 года.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

