От +12 до +37, тропические ночи и дожди: в Гидрометцентре назвали самые жаркие дни

В разгар лета погода в Украине будет очень отличаться от региона к региону. На севере и западе установится достаточно комфортная погода с температурными максимумами ниже +30 градусов. Зато на востоке и юге будет царить жара, которая иногда может достигать +37 градусов. В эти дни ожидаются и кратковременные дожди с грозами.

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Такая погодная обстановка будет сохраняться как минимум до начала следующей недели. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

От +12 до +37: накануне выходных погода будет "контрастной"

На западе и севере почти прохладно, на востоке и юге – жарко. Именно такую ситуацию украинцы видят уже в течение нескольких недель. Такая же тенденция продолжится и в ближайшие несколько дней, предупредила синоптик.

По ее словам, в ближайшие дни в стране будет происходить определенное "чередование" осадков. Так, если в четверг, 24 июля синоптики не прогнозируют дождей, то уже в пятницу дожди ожидаются в западных областях, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях, в субботу на всей территории Украины. "Кроме юга и юго-востока везде могут быть кратковременные дожди, грозы, то есть снова неустойчивая атмосфера", – объяснила Наталья Птуха.

Зато на юго-востоке будет преобладать жаркая погода. Осадки практически будут отсутствовать.

Температуры в ближайшие недели будут такими: на западе и севере в ночные часы будет +12... +19 градусов, днем до +24... +30 градусов, "то есть какой-то такой сильной жары в этих регионах не будет". Пересекать отметку +30 градусов температуры не будут и в Киеве. Причем, в разгар лета такая погода является фактически нормой.

В то же время на юго-востоке и в большинстве центральных областей ожидаются в основном тропические ночи: температура воздуха не будет опускаться ниже отметки +17... +23 градуса, а днем здесь будет царить настоящая жара, до +28... +33 градуса. На юге в пятницу и субботу жара может быть очень сильной, на уровне +35... +37 градусов.

В конце недели снова начнутся дожди, а жара будет нарастать

С воскресенья, 27 июля, в западных, северных и центральных областях синоптики вновь прогнозируют кратковременные дожди с грозами, на остальной территории — без осадков, сообщила Наталья Птуха. "На северо-западе будут чередоваться атмосферные фронты, которые принесут кратковременные дожди, местами ливневого характера. Конечно, возможны прояснения, но будет царить такая переменчивая погода", – добавила она. Юго-восток и юг останутся без осадков.

Относительно температурных показателей, то они практически не будут меняться в течение ближайших дней. В большинстве областей в ночные часы ожидается +15... +21 градусов, на юге страны — до +25 градусов. Дневной температурный максимум для западных и северных областей составит +24... +30 градусов, на остальной территории +29... +34 градуса, на юге жара на уровне +35... +37 градусов.

Температура воды на побережье Черного моря составит +23... +25 градусов. Река Днепр на Киевщине также прогреется до комфортных +25 градусов.

Детальный прогноз погоды для всех регионов Украины от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до понедельника, 28 июля. Они показывают, что погода в стране в течение ближайших дней будет по-настоящему летней, иногда жаркой. В отдельных регионах возможны дожди.

Так, в пятницу, 25 июля, кратковременный дождь ожидается на западе Украины, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях. В этих регионах температурный он будет несколько ниже, чем на остальной территории страны. Ночью на западе и севере воздух будет прогреваться до +16... +18 градусов, днем до +25... +29 градусов. На востоке, юго-востоке и юге Украины будет на несколько градусов теплее. Ночью здесь ожидается до +22 градусов, днем до +32... +34 градусов.

В субботу, 26 июля, кратковременные дожди прогнозируются уже на большей части территории Украины – не только на западе, но и в центре и на севере страны. Там, где будет царить дождливая погода, в ночные часы ожидается до +15... +19 градусов, днем до +27... +30 градусов. Жарче всего в этот день будет на юго-востоке и юге. Там столбик термометра днем может достигать отметки +35 градусов.

В воскресенье, 27 июля, кратковременные осадки возможны в тех же районах, что и в предыдущий день. На большинстве территории Украины ночью возможны +16... +20 градусов, в дневные часы до +28... +30 градусов. В ряде центральных регионов, на востоке, юго-востоке и юге днем ожидается жара более +30 градусов с максимумом на уровне +36 градусов.

В понедельник, 28 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди на большей части территории Украины. В то же время температуры будут расти. На западе и севере страны они не будут пересекать отметку +30 градусов, зато на остальной территории синоптики прогнозируют днем жаркую погоду, +32... +36 градусов.