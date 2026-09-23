Осеннее равноденствие 2026: что категорически запрещено делать в этот день

Осеннее равноденствие – важный астрономический рубеж, когда продолжительность дня и ночи становится абсолютно одинаковой. Это событие символизирует окончательный переход от летнего тепла к осеннему холоду и призывает людей жить в гармонии с природными ритмами.

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Издавна наши предки придавали этому дню особое сакральное значение, формируя ряд правил поведения и быта. Современное понимание этого явления сочетает научные факты о цикличности времени с богатым культурным наследием народных примет.

Что такое равноденствие

Астрономическое равноденствие наступает в момент, когда Солнце в своем движении пересекает небесный экватор. В Северном полушарии это событие обычно приходится на 22–24 сентября, знаменуя начало астрономической осени, которая продлится до зимнего солнцестояния.

Интересно, что, по наблюдениям ученых NASA, в этот период существенно возрастает вероятность появления северного сияния, которое при определенных условиях можно увидеть даже на территории Украины. Для многих поколений этот день служил напоминанием о цикличности процессов в природе и необходимости восстановления внутреннего баланса.

Чего нельзя делать в день равноденствия

Согласно народным поверьям, в день осеннего равноденствия существуют четкие ограничения, которых старались строго придерживаться:

Начинать новые проекты : не рекомендуется приступать к важным делам или совершать крупные финансовые покупки. Вместо этого это время лучше посвятить планированию будущего и завершению ранее начатых дел.

: не рекомендуется приступать к важным делам или совершать крупные финансовые покупки. Вместо этого это время лучше посвятить планированию будущего и завершению ранее начатых дел. Менять место жительства : считается, что переезд в новое жилье в этот день может отпугнуть благополучие и счастье от нового дома.

: считается, что переезд в новое жилье в этот день может отпугнуть благополучие и счастье от нового дома. Проявлять негатив и ссориться: под строгим запретом находятся конфликты, зависть, проявления агрессии и отказ в помощи тем, кто в ней нуждается.

Приметы в день осеннего равноденствия 2026

Наши предки внимательно следили за окружающей средой в день равноденствия, чтобы предсказать характер следующих сезонов:

Пожелтевшие листья на берегу и рябине предвещают ранние заморозки и суровую зимнюю погоду.

Обильный урожай ягод рябины указывает на дождливую осень и холодную зиму.

Большое количество желудей обещает снежную погоду во время рождественских праздников.

Если птицы, в частности журавли, именно в этот день улетают в теплые края – стоит готовиться к суровой зиме.

Сухая и теплая погода указывает на мягкую зиму, а гроза в этот день обещает теплый осенний период.

Ранее OBOZ.UA объяснял, чем солнцестояние отличается от равноденствия.

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