Чем отличаются равноденствие и солнцестояние: когда происходят

На астрономическом календаре земного года есть четыре ключевые точки, которые знаменуют собой смену сезонов – два равноденствия (весеннее и осеннее) и два солнцестояния (летнее и зимнее). Но как понять ключевое различие между ними?

Объяснение дал сервис Weather.com. Ключ к пониманию этих явлений дает представление о том, что Земля наклонена к Солнцу под небольшим углом. Поэтому в разное время года она повернута ближе к светилу противоположными своими полюсами. Вот что это дает в результате.

Равноденствие

Есть только два момента в году, когда земная ось не наклонена ни к Солнцу, ни от него, что приводит к почти равному количеству дневного света и темноты на всех широтах. Эти явления называются равноденствиями. На экваторе в полдень в эти два равноденствия солнце находится прямо над головой.

То, что день и ночь в этот момент все же не являются фактически одинаковыми по продолжительности, обусловлено рефракцией солнечного света или искривлением световых лучей, из-за которого кажется, что солнце все еще находится над горизонтом, когда на самом деле оно находится под ним. Кроме того, в более высоких широтах (далеких от экватора) дни становятся немного длиннее, поскольку солнцу требуется больше времени на период восхода и захода. Таким образом, в день равноденствия и в течение нескольких дней до и после равноденствия продолжительность дня будет варьироваться от примерно 12 часов 6,5 минут на экваторе до 12 часов 8 минут на 30-й широте и до 12 часов 16 минут на 60-й широте.

Весеннее равноденствие приходится в основном на 20 марта, но может происходить также 21, а порой и 22. Осеннее равноденствие приходится на 22-23 сентября.

Солнцестояния (летние и зимние)

Летнее солнцестояние происходит в момент максимального наклона земной оси к Солнцу. Таким образом, в день летнего солнцестояния Солнце находится в самой высокой точке, а его южное положение практически не меняется в течение нескольких дней до и после летнего солнцестояния. Летнее солнцестояние происходит, когда Солнце находится прямо над тропиком Рака, который расположен на 23,5° северной широты и проходит через Мексику, Багамские острова, Египет, Саудовскую Аравию, Индию и южный Китай. Везде к северу от тропика Рака солнце находится в самой высокой точке неба, что дает самый длинный день года в Северном полушарии, где расположена Украина. Обычно летнее солнцестояние приходится на 20-21 июня.

Зимнее солнцестояние зато знаменует собой самый короткий день и самую длинную ночь в году. В Северном полушарии оно происходит, когда солнце находится прямо над тропиком Козерога, который расположен на 23,5° к югу от экватора и проходит через Австралию, Чили, юг Бразилии и северную часть Южной Африки. Это явление происходит каждый год 21-22 декабря.

