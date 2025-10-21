Осень в Украине набирает обороты: синоптики сказали, где во вторник пройдут дожди

Вторник, 21 октября, принесет в Украину настоящую осеннюю погоду. По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Левобережья ожидаются небольшие дожди, тогда как в западных и южных регионах будет без осадков. Температура ночью будет держаться в пределах от 1 до 6 градусов тепла, местами возможны заморозки до 0°, днем воздух прогреется до 8–13°.

Видео дня

Прогноз подтверждают синоптики Украинского гидрометцентра, отмечая, что ветер будет преимущественно северо-западным, 5–10 м/с, с переходом на юго-восточный в западных регионах. В Киеве и области обещают облачную, но сухую погоду: днем +9...+11°, ночью +3...+5°.

21 октября на территории Киевской области и г. Киева облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

Погода меняет настроение

Синоптик Наталья Диденко объяснила, что с 21 октября в Украине ожидается небольшое потепление, которое, впрочем, не стоит путать с "бабьим летом". По ее словам, температура будет колебаться от +9 до +15 градусов в зависимости от региона, но продержится всего несколько дней.

"Минусы" и снег возможны лишь локально – преимущественно на севере и в Карпатах. Впрочем, даже в этих регионах температура останется плюсовой. Диденко добавляет, что потепление не будет длительным – вторая половина октября вернет прохладу, а иногда и мокрый снег.

Осенний прогноз на неделю

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA рассказала, что вторая половина месяца принесет стабильно осеннюю погоду. В течение ближайших 5–7 дней ожидаются дожди, локальные заморозки и резкие колебания температуры.

"В начале следующей недели осадки прекратятся, но на теплое "бабье лето" уже надеяться не стоит", – отметила она. По словам эксперта, холодные ночи и прохладные дни сохранятся как минимум до конца месяца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на курорте "Буковель" в Карпатах 18 октября заснежило. Погодные модели прогнозируют совсем небольшой снежный покров в ночь на 19 октября – в среднем около 1,2 см у оснований гор. Однако посетители курорта успели поделиться в соцсетях красивыми видео с лапатым снегом в воздухе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!