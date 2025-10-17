В ближайшее время в Украине прогнозируют заморозки и снег: синоптики рассказали, стоит ли ждать бабье лето

С началом второй половины октября погода в Украине приобретет еще более осенний характер. В течение ближайших 5-7 дней ожидаются достаточно низкие температуры, местами заморозки, дожди и даже мокрый снег. Однако "минусы" и снег будут скорее исключением, ведь все равно температура в целом будет оставаться плюсовой.

В начале следующей недели осадки прекратятся, но бабьего лета или даже незначительного потепления все же ожидать не стоит.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Сейчас над Украиной господствует холодная воздушная масса, из-за которой погода стала фактически осенней. Она же может вызвать и заморозки, объяснила синоптик. "17 октября на юго-востоке и востоке страны в ночные часы ожидаются заморозки на поверхности почвы, а местами также в воздухе интенсивностью 0... -3 градуса. Остальная территория остается в пределах +1... +7 градусов". Зато в дневные часы в течение ближайших дней также будет достаточно прохладно, до +7... +14 градусов.

Синоптики прогнозируют осадки ночью в субботу, 18 октября, – "в западных областях небольшой дождь, в ночные часы он может быть с мокрым снегом, а днем в большинстве областей просто умеренные дожди и достаточно низкие температурные показатели, всего +3... +8 градусов. Прохладная погода будет сохраняться в воскресенье и понедельник".

Из-за прохождения атмосферных фронтов через нашу территорию в воскресенье, 19 октября, ожидаются дожди в западных, северных областях и в Винницкой области, "местами даже с мокрым снегом". В то же время снег будет быстро таять, ведь температура воздуха будет плюсовой. О снежном покрове речь пока не идет.

В понедельник, 20 октября, также возможны небольшие дожди, местами с мокрым снегом. И только в западных областях, а также в Винницкой, Житомирской и в северных областях в дневные часы преимущественно будет погода без осадков, атмосферные фронты будут отступать. Однако, температуры все равно будут оставаться невысокими – ночью +1... +7 градусов, а днем +4... +10 градусов.

Будет ли на выходных идти снег в Карпатах

В ночь с субботы на воскресенье и в дневные часы 18 октября в горах действительно может быть небольшой снежный покров. "В воскресенье осадки могут быть в большей степени в виде мокрого снега, и, конечно, на высокогорье – это не является чем-то уникальным для этого времени, мы видели там снежный покров и на предыдущей неделе", – заметила синоптик.

Ожидается ли потепление на следующей неделе

"Пока таких предпосылок нет. Единственное, что на следующей неделе будет меньше осадков. На выходных у нас проходят атмосферные фронты, а в понедельник, вторник, среду и даже в четверг на погоду в Украине будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Это означает, что вероятность осадков минимальна, но и температурный фон сильно меняться не будет. В дневные часы +4... +10 градусов", – объяснила Наталья Птуха.

Детальный прогноз погоды от Гидрометцентра по регионам

Украинский гидрометцентр опубликовал свежие погодные карты на период до 20 октября включительно. Они демонстрируют довольно прохладную погоду в стране в начале второй половины октября.

Так, в пятницу, 17 октября, в ночные часы в большинстве регионов Украины воздух должен прогреться до +3... +5 градусов. Немного теплее, до +6 градусов, будет на востоке и юге. В дневные часы температурный фон в стране будет почти равномерным. Ожидается до +11... +15 градусов. Осадков в этот день не прогнозируют.

В субботу, 18 октября, синоптики предупреждают о дождях. Достаточно мощные осадки могут быть на западе, в центре и на юге Украины, на остальной территории – небольшие. Ночные температуры будут оставаться на уровне предыдущего дня, зато в дневные часы на Волыни и Ривненщине воздух будет прогреваться всего до +7 градусов. На остальной территории будет несколько теплее, до +9... +13 градусов, на востоке и в Крыму – до +15 градусов.

В воскресенье, 19 октября, на севере и на западе страны ожидается дождь с мокрым снегом. На остальной территории страны дожди, но на юге – небольшие. Ночью температуры будут колебаться в пределах +3... +5 градусов, на юге и востоке на несколько градусов теплее. Днем прохладнее всего будет на юге, западе и части центральных областей, где дневные температуры сравняются с ночными, +3... +5 градусов. Несколько теплее будет на правобережье Днепра, на юге и востоке, до +9 градусов. В Луганской и Донецкой областях до +11 градусов.

В понедельник, 20 октября, осадки прекратятся практически на всей территории Украины. Небольшие дожди возможны лишь в ряде регионов на востоке и в центре. В то же время на западе, в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях вероятны небольшие ночные заморозки. На остальной территории ночью ожидаются плюсовые значения. В дневные часы почти везде воздух будет прогреваться до +6... +9 градусов.