Осадки и гололедица: чем удивит погода украинцев 4 января

В воскресенье, 4 января, погода в Украине будет довольно холодной с ночными морозами до -13 градусов. Часть территории страны накроют осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Там рассказали, что на небе по всей стране сегодня будет облачно.

На юге, востоке, днем и в центральных областях Украины пройдет мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории страны день пройдет без осадков. На дорогах, кроме южных областей, местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, на юго-востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью составит 5-10 градусов мороза, в Карпатах прохладнее – 8-13 мороза. Днем столбики термометров покажут по Украине 0-5 градусов мороза. На юге и юго-востоке будет теплее – ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем 1-6 тепла, а в Крыму будет до +9.

В Киевской области день пройдет без осадков, на дорогах в регионе местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью будет 5-10 градусов мороза, днем 0-5 мороза. В Киеве ночью 6-8 градусов мороза, днем 1-3 ниже нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в карпатском высокогорье сугробы снега превысили метр высотой. На горе Поп-Иван Черногорский было облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 13 м/с, температура воздуха составляла -18 градусов.

