Оригинальный салат из огурцов на каждый день: добавьте яблоко и сыр

Свежие огурцы – лучшее блюдо для вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще из них получатся очень вкусные намазки и даже легкие, освежающие напитки и вкусную консервацию.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального салата из огурцов, с яблоками и сыром.

Ингредиенты:

Огурцы

Лук (замариновать по вкусу)

Сыр

Майонез

Соль по вкусу

Яблоко

Сыр

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами яблоко и огурцы.

2. Лук полукольцами. Сыр натрите.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, специи и перемешайте. Сверху присыпьте тертым сыром.

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