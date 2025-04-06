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Оригинальный салат из огурцов на каждый день: добавьте яблоко и сыр
Свежие огурцы – лучшее блюдо для вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще из них получатся очень вкусные намазки и даже легкие, освежающие напитки и вкусную консервацию.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального салата из огурцов, с яблоками и сыром.
Ингредиенты:
- Огурцы
- Лук (замариновать по вкусу)
- Сыр
- Майонез
- Соль по вкусу
- Яблоко
- Сыр
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами яблоко и огурцы.
2. Лук полукольцами. Сыр натрите.
3. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, специи и перемешайте. Сверху присыпьте тертым сыром.
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