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Оригинальный салат из огурцов на каждый день: добавьте яблоко и сыр

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
885
Салат из огурцов

Свежие огурцы – лучшее блюдо для вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще из них получатся очень вкусные намазки и даже легкие, освежающие напитки и вкусную консервацию.

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Что приготовить из огурцов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального салата из огурцов, с яблоками и сыром.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Огурцы
  • Лук (замариновать по вкусу)
  • Сыр
  • Майонез
  • Соль по вкусу
  • Яблоко
  • Сыр

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами яблоко и огурцы.

Свежие огурцы

2. Лук полукольцами. Сыр натрите.

Приготовление блюда

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, специи и перемешайте. Сверху присыпьте тертым сыром.

Готовый салат

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