Орхидею укроет каскад цветов: поможет одно простое действие

Орхидеи остаются одними из самых любимых комнатных растений, и это совсем не удивительно – они способны цвести ярко и долго, вплоть до нескольких месяцев подряд. Но, чтобы наслаждаться экзотическими цветами, нужно правильно стимулировать растение к выпуску новых бутонов.

Как сделать это и не допустить досадных ошибок, разбиралось издание Interia Kobieta. Главный трюк заключается в том, чтобы наладить соответствующий уход за растением и обеспечить ему комфортные условия.

Самые распространенные ошибки в уходе

Самые популярные виды орхидей обычно цветут дважды в год, но если уход организован идеально, растение способно выпускать почки даже трижды. Среди главных причин, почему этого не происходит, выделяют слишком высокую температуру в помещении, нерегулярный полив и чрезмерное использование удобрений. Достаточно лишь одного из этих факторов, чтобы растение почувствовало стресс и переключило все свои ресурсы на выживание, а не на размножение и цветение.

Главные правила ухода за орхидеями

Чтобы процветать, растение нуждается в ярком, но рассеянном свете – прямые солнечные лучи для него губительны. Зимой стоит быть особенно осторожными: не держите горшок вплотную к оконному стеклу, поскольку тепло от батарей и солнечного света может буквально обжечь листья. Место, где вы держите цветок, должно быть защищено от сквозняков. Но ключевым фактором для цветения все же является температурный режим: ночью температура должна быть ниже дневной и не превышать 18 градусов. Что касается полива, то достаточно делать это раз в две недели, используя отстоянную воду. А когда растение уже отцвело, важно правильно подрезать цветонос – обычно это делают над третьим глазком.

Как стимулировать орхидею к цветению с помощью яблока

Если ваша орхидея "замерла" и длительное время не выпускает ни листьев, ни бутонов, существует один хитрый и простой трюк, который поможет разбудить ее. Положите на подоконник рядом с вазоном обычное яблоко. Секрет в том, что этот фрукт естественным образом выделяет этилен – газ, который влияет на некоторые растения, как гормон роста. И орхидея на него тоже хорошо реагирует. Она и сама содержит его, но дополнительная порция извне поможет ускорить ее пробуждение.

Еще более эффективным методом считается такой: отрежьте ломтик яблока и положите его непосредственно на субстрат в горшок. Таким образом концентрация этилена возле растения будет еще выше. Однако здесь есть критически важный нюанс: яблоко надо немедленно убрать, как только вы заметите появление первого бутона, и ни в коем случае не держать его до полного раскрытия цветков. Дело в том, что избыток этилена действует коварно – он заставляет уже распустившиеся цветы увядать и опадать слишком быстро.

