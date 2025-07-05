Опять жара: синоптики сказали, где в воскресенье будет больше 30 градусов

В Украину возвращается жара. В воскресенье, 6 июля, синоптики прогнозируют температуру воздуха в некоторых областях более 30 градусов.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Осадков синоптики не прогнозируют, впрочем, возможна небольшая облачность. Также предупреждается о пожарной опасности в некоторых областях.

"Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части 15-20°. Днем 25-30°, на Закарпатье и юге страны до 33°С, в северо-восточной части 21-26°С", – говорится в прогнозе синоптиков.

В Киеве и области 6 июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 11-16°С, днем 25-30°С. В Киеве ночью 14-16°С, днем 27-29°С.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

– С 6 по 8 июля в Украине (кроме Харьковской и Запорожской областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности;

– 6 и 7 июля (кроме Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей).

Ранее сообщалось, что в начале июля в Украине ожидается более высокий температурный фон по сравнению с июнем, поэтому резкого похолодания ожидать не следует. В ближайшие дни синоптики прогнозируют разную погоду из-за атмосферных фронтов, которые принесут колебания давления, влаги, направления ветра и температуры.

Как писал OBOZ.UA, уже 7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара до +37 градусов. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни и рассказала, где будет жарче всего.

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