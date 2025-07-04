'Будет преобладать сухая погода': синоптик дала прогноз на ближайшие дни и рассказала, где будет до 37 градусов. Карта

Погода в Украине в ближайшие дни, 5 и 6 июля, будет жаркой в большинстве регионов – температура воздуха в эти дни будет колебаться днем от +25 до +29 градусов, а на юге и юго-востоке поднимется местами до +34. В то же время уже 7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара до +37 градусов.

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Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram. Она также предупредила, что вечером в пятницу, 4 июля, часть Украины накроют дожди, обусловленные атмосферным фронтом.

Осадки вечером ожидаются в Киеве и области, а также на Сумщине, Черниговщине и в западных регионах.

В субботу, 5 июля, жара удержится в южной части страны и на юго-востоке – ожидается от +30 до +34 градусов. На остальной территории Украины температурный фон будет более комфортным – от +24 до +28 градусов. также на востоке и юге возможны небольшие дожди.

7 и 8 июля в Украине будет преобладать сильная жара, отметила Диденко. На юге и юго-востоке прогнозируют до +37 градусов, на востоке – от +30 до +32, на севере и в центре около +33 градусов.

"С 9 июля она ослабнет на западе, севере, многих центральных областях. Однако на юге, востоке Украины и на Днепропетровщине еще будет печь до +33..+37 градусов", – рассказала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ближайшей недели в Украине ожидаются две волны жары с "перерывами" от температур свыше +30 градусов и дождей. Дневной температурный минимум составит +22 градуса, а максимум +37 градусов.

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