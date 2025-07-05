Будет ли в Украине резкое похолодание: прогноз на ближайшие дни

В начале июля в Украине ожидается более высокий температурный фон по сравнению с июнем, поэтому резкого похолодания ожидать не следует. В ближайшие дни синоптики прогнозируют разную погоду из-за атмосферных фронтов, которые принесут колебания давления, влаги, направления ветра и температуры.

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Об этом"24 Каналу" рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она добавила, что в субботу, 5 июля, перемещение холодного атмосферного фронта повлечет кратковременные грозовые дожди и незначительное похолодание в западных, северных и местами центральных регионах.

6-7 июля в Украине снова будет преобладать область высокого атмосферного давления. Однако в воскресенье, 7 июля, днем к западным, Винницкой, Житомирской и Киевской областям приблизится очередной атмосферный фронт, который принесет дожди и небольшое снижение температуры воздуха.

Какая температура воздуха предполагается

В субботу, 6 июля, ночью ожидается +10...+18 °C, днем столбики термометров покажут +23...+28 °C. На Юге теплее, ночью – +16...+21 °C, а днем сохранится жара – до +33 °C. В дальнейшем ночью температура будет колебаться в пределах +12...+19 °C, в южных регионах — до +22 °C.

Днем 6 июля ожидается +25...+32 °C, лишь на Северо-Востоке – несколько прохладнее, +21...+22 °C. В воскресенье, 7 июля, жара усилится: в большинстве областей ожидается +30...+34 °C, а в южных и отдельных центральных регионах возможно повышение температуры до очень жарких показателей.

"Сильная жара в Украине считается с +35 градусов. То есть будет +35, возможно, местами +37 градусов", – рассказала синоптик.

После 7-8 июля в Украину снова придет атмосферный фронт. Однако перед его приближением, особенно в южных регионах, будет удерживаться повышенная температура воздуха.

В ночь на 8 июля температура в большинстве областей составит +17...+23 °C. Днем ожидается жаркая погода – +30...+34 °C, а в южных, восточных и большинстве центральных областей возможны максимумы до +35...+38 °C.

Уже 9 июля ожидается постепенное снижение температуры, прежде всего в северных регионах, где из-за прохождения атмосферного фронта дневные значения опустятся до +23...+29 °C.

Начиная с 7 июля, жаркая погода сохранится, но в северных и западных областях ожидается, что температурные показатели там будут немного ниже. Поэтому резкого похолодания по стране не предвидится.

"Пока будем в таких жарких значениях. Только за счет прохождения этих атмосферных фронтов кое-где возможно немного ослабление жары. Однако самые низкие значения – это может быть +23.... +29 градусов. Это все равно уже такой летний характер погоды, тепло, даже жарко в некоторых регионах", – резюмировала Птуха.

Напомним, 5 июля в Украине прогнозируется переменная облачность и дождливая погода. Причем в северных и центральных областях непогода начнется уже ночью, а днем и на востоке и юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди и грозы.

Как сообщал OBOZ.UA, уже 7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара до +37 градусов. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни и рассказала, где будет жарче всего.

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