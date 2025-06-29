Опубликовано фото погибшего пилота F-16 Максима Устименко

Опубликовано фото пилота F-16 Максима Устименко, погибшего ночью 29 июня, отражая массированную российскую воздушную атаку. Он уничтожил семь вражеских целей, последняя повредила самолет защитника: катапультироваться он не успел.

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Фотографию Героя опубликовала вдова украинского пилота Алексея Меся, который также погиб, держа украинское небо. Юлия Месь отметила: Украина теряет лучших своих сыновей.

"Мы продолжаем терять лучших", – подписала Юлия фото с навеки молодыми Максимом и Алексеем.

"Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим. Лучше всего защищать Украину. Это был супер-интеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать Маршалом Авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе", – написала о Герое мама еще одного легендарного украинского пилота Андрея "Джуса" Пильщикова Лилия Аверьянова.

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