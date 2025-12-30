Оптоволоконные FPV-дроны 'Генерал Черешня OPTIX' кодифицированы для использования в Силах обороны

Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" сообщила о кодификации линейки оптоволоконных FPV-дронов "Генерал Черешня OPTIX" для применения в подразделениях Сил безопасности и обороны Украины.

По данным производителя, дроны этого типа уже используются более чем в 20 боевых подразделениях, где демонстрируют 82% успешных долетов в боевых условиях. Оптоволоконный канал управления позволяет дронам эффективно работать в условиях активной радиоэлектронной борьбы и сохраняя стабильную связь на значительных дистанциях.

"Генерал Черешня OPTIX" доступен в трех базовых платформах для FPV-дронов с рамами 10, 13 и 15 дюймов. Системы комплектуются оптоволоконными катушками с дальностью 15, 20, 25, 25, 30 и 35 километров, что в целом формирует более 20 вариантов конфигураций "дрон + катушка" в зависимости от боевых задач.

В компании также отмечают, что конструктивной особенностью решения является специальная обработка оптоволокна – каждый миллиметр волокна смазан специальной жидкостью, которая предотвращает самопроизвольное раскручивание катушки.

Заказы на кодифицированные оптоволоконные FPV-дроны "Генерал Черешня OPTIX" уже доступны через платформу Brave1 Market, а также, по словам производителя, в ближайшее время появятся в системе DOT-Chain Defence.