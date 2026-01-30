'Он исчез, а мне не говорили ни слова': гражданская жена военного, которая прожила с ним 17 лет, через суд добивалась признания своего статуса

Нина Резоль почти полтора года через суд подтверждала факт совместного проживания со своим гражданским мужем, который погиб в Донецкой области. Только после этого она смогла получить статус члена семьи погибшего военнослужащего.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказали адвокат компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Юлия Лець и ее подзащитная Нина Резоль. Отсутствие регистрации брака длительное время лишало женщину доступа к информации и государственным гарантиям.

Юрий Мельничук и Нина Резоль прожили вместе 17 лет, 13 из которых жили под одной крышей в Бориспольском районе Киевской области. В апреле 2024 года мужчину мобилизовали в 3-й механизированный батальон воинской части А4773. Когда Юрий вступил в ряды ВСУ, собственноручно указал Нину как жену в военном билете.

26 июня 2024 года в бою на Покровском направлении Юрий Мельничук пропал без вести. Когда Нина обратилась в ТЦК и воинскую часть, те отказались предоставлять любую информацию об исчезновении мужа. Такое решение аргументировали тем, что женщина не является официальным членом семьи по Семейному кодексу.

"Представитель ТЦК не вручил мне уведомление об исчезновении без вести, поскольку я не была членом семьи в соответствии с требованиями законодательства. На все мои обращения по розыску Юрия мне было отказано на тех основаниях, что я "никто" и не имею права получать ни информацию, ни документы по военнослужащему. Конечно, я была шокирована, что мне не хотели сообщать информацию об исчезновении и гибели моего мужа, поэтому за защитой прав я обратилась в суд", – поделилась Нина.

Позже стало известно, что защитник погиб. Несмотря на это, государственные органы продолжали считать Нину посторонним лицом, поэтому получить статус, выплаты или льготы для женщины было невозможно. Адвокат Юлия Лець взяла дело бесплатно и подала в суд, чтобы юридически утвердить факт совместного проживания и признать Нину членом семьи погибшего.

Рассмотрение дела длилось около полутора лет. Суд учел отсутствие других браков, совместный быт, общий бюджет и финансовые документы, доверенности, свидетельства соседей и запись в военных документах, где Юрий указал Нину как жену.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал Нину Резоль членом семьи погибшего и подтвердил ее право на соответствующие выплаты и льготы.

Что советуют юристы

Юристы советуют оформить официальный брак до мобилизации или хотя бы перед отправкой в зону боевых действий. Если нет возможности оформить брак физически, можно воспользоваться онлайн-сервисом в приложении Дія.

Кроме того, тем, кто живет в фактических супружеских отношениях, следует хранить подтверждающие документы о совместных расходах, следить, чтобы адреса проживания совпадали, и без колебаний отстаивать свои права в суде.

Также OBOZ.UA сообщал, что у ветерана Евгения Шибалова, прошедшего российский плен, возникли проблемы с пересечением госграницы. Его могли не выпустить из Украины из-за неоформленной отсрочки, однако после дополнительного изучения документов и обстоятельств в ГПСУ разрешили выезд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!