Освобожденный из плена военнослужащий не мог пересечь границу: в Минобороны объяснили ситуацию

У ветерана Евгения Шибалова, который прошел российский плен, возникли проблемы с пересечением госграницы. Его могли не выпустить из Украины из-за неоформленной отсрочки, однако после дополнительного изучения документов и обстоятельств в ГПСУ разрешили выезд.

Об этой ситуации мужчина рассказал в Facebook в среду, 28 января. Он сообщил, что ехал в Гарвардский университет на конференцию, чтобы рассказать там об Украине. Направлялся рейсовым автобусом в Польшу, и на КПВВ "Рава-Русская" к его документам возникли вопросы.

"Все пассажиры автобуса имели нормальные уклонистские ксивы. Кроме меня. Из всех в армии служил только я... и меня единственного за границу не выпустили", – написал Шибалов.

В Министерстве обороны раскрыли подробности этой ситуации. Пресс-служба уточнила в Telegram: в момент, когда бывший военнопленный обнародовал свой пост, решение об отказе в пересечении границы принято не было.

"После корректного общения на границе и дополнительного изучения документов и обстоятельств руководство ГПСУ приняло решение разрешить Евгению Шибалову выезд за пределы Украины", – отметили представители оборонного ведомства.

Пресс-служба напомнила, что пересечение границы осуществляется в соответствии с действующими правилами: лица, освобожденные из плена, имеют право на отсрочку от мобилизации и, соответственно, на выезд. Однако оформить эту отсрочку нужно заранее.

"Первый раз – обратившись в ТЦК и СП. Затем можно онлайн через Резерв+", – объяснили в МО Украины.

Госпогранслужба благодаря взаимодействию с Минобороны имеет доступ к системе "Оберег". Именно это и позволило проверить информацию и в этом случае оперативно принять положительное решение.

"Еще раз напоминаем: для пересечения границы нужно не только законное право, но и должным образом оформленные документы, в частности военно-учетные", – подчеркнули в министерстве.

Шибалов на своей Facebook-странице подтвердил, что смог продолжить поездку. "Сошлись на том, что по возвращении таки схожу в свой ТЦК и сделаю ту глупую отсрочку. И расскажу им, конечно, что я думаю об их привычке не сообщать человеку некоторые нюансы при постановке на учет после демобилизации", – написал ветеран.

– Евгений Шибалов вернулся домой во время обмена пленными 31 декабря 2022 года. Журналист стал добровольцем в первые дни полномасштабного российского вторжения. Российские оккупанты захватили его в плен на Бахмутском направлении. В неволе украинец провел полгода.

– Всего 31 декабря 2022-го Украина вернула из российского плена 140 воинов. Среди них были 82 бойца ВСУ, 15 из ТрО, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ.

