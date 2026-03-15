Оконная рама упала на маму с 3-летним ребенком: очевидцы рассказали о последствиях атаки БПЛА на Днепр

В Днепре в результате атаки беспилотника на женщину и ее трехлетнего ребенка упала оконная рама. Несмотря на рассыпанные обломки и затянутое дымом помещение, семья смогла выбежать из квартиры.

Жительница поврежденного дома, по имени Яна, рассказала журналистам, что в момент удара она и ее трехлетний сын спали. Впоследствии оконная рама упала прямо на их кровать. Женщина подняла малыша и выбежала из комнаты.

В результате инцидента мальчик травмировал ухо.

"Он сначала под этими окнами лежал, молчал, я испугалась. А когда уже посмотрела, вижу, глаза открыты, все хорошо. У него немного, здесь было ухо ранено", – рассказала женщина о состоянии сына.

В результате удара в одной из комнат вспыхнуло одеяло. Дым от пожара заполнил дом.

Российская атака на Днепр

Утром 15 марта российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки повреждения получили жилые дома. Взрывная волна повредила двухэтажный дом, тамразрушена часть крыши и выбиты окна.

Впоследствии городские власти сообщили, что повреждения получили также три многоэтажки. В домах выбито почти полсотни окон. На месте работают коммунальные службы, правоохранители и представители района, жителям помогают оформить заявки на государственную программу "еВідновлення".

Предварительно известно об одном травмированном. Раненому 73-летнему мужчине, медики оказали необходимую помощь.

Напомним, тактическая авиация Воздушно-космических сил России в субботу, 14 марта нанесла авиаудар по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки врага один человек погиб, 19 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно РФ атаковала Киев и пригород баллистикой. В пристоличной области под вражескими ударами находились по меньшей мере четыре района.

