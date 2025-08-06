Оккупанты бьют тревогу: в Крыму зафиксировали испарения химикатов на заводе 'Титан'

В оккупированном Армянске (Крым)россияне бьют тревогу – там зафиксировали испарения химикатов на заводе "Титан". Проблема связана с жарой, которая способствует быстрому испарению химических веществ.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил так называемый председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. По его словам, сейчас ситуация находится под контролем.

Что известно

"В связи с высокой температурой воздуха содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске значительно нагревается, что способствует интенсивному испарению химических веществ. Руководство предприятия приняло меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду", – говорится в сообщении.

Российский чиновник заверил, что цех по нейтрализации кислых стоков работает в штатном режиме. Ежедневно в накопитель подают примерно 80 тысяч кубометров пресной воды и около 1,2 тонны известковой суспензии, чтобы уменьшить интенсивность испарения.

Проводится мониторинг состояния воздуха

Сейчас уровень жидкости в накопителе является оптимальным – 1,50 м. Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляет ГАУ РК "Центр лабораторного анализа и технических измерений". В городе работает стационарный круглосуточный пост наблюдения, оснащенный современным оборудованием.

"По результатам проведенных измерений содержание хлорида водорода составляет 0,075 мг/м³, что находится в пределах допустимой нормы, а показатели диоксида серы и сероводорода – ниже предела обнаружения. Дополнительные измерения, проведенные в селах Волошино и Суворово, также подтвердили отсутствие превышений", – указано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Крыму высыхает крупнейшая река полуострова – Салгир. От Симферопольского водохранилища до кинотеатра "Симферополь" ее русло полностью исчезло. По словам эксперта, водные объекты Симферополя находятся в критическом состоянии.

Как писал OBOZ.UA, российские захватчики уничтожили десятки живых зеленых деревьев в Морском саду в Феодосии. Под спил попали акации, тополя и другие деревья, у которых не было признаков засыхания или болезней. Жители города возмущены действиями оккупационных властей.

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