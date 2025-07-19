Россияне загубили водные объекты Крыма: крупнейшая река начала высыхать. Фото

В оккупированном Крыму высыхает Салгир – самая большая река на полуострове. От Симферопольского водохранилища до кинотеатра "Симферополь" ее русло полностью исчезло.

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Об этом узнали журналисты "Крым.Реалии", получив информацию от местного краеведа на условиях анонимности. Эксперт признал, что водные объекты Симферополя находятся в критическом состоянии.

Салгир вызывает особую тревогу. Сильно обмелел и Малый Салгир (главная притока Салгира), превратившись в небольшой ручей.

"Из-за понижения уровня грунтовых вод мелеет пруд в Гагаринском парке крымской столицы, здесь водоотводящий канал пуст из-за падения уровня в водоеме, вода начинает цвести, что опасно для местной фауны", – сообщил краевед.

Ситуация вызвана тем, что оккупанты перевели Симферопольское водохранилище в режим накопления стратегического запаса полезного объема воды, приостановив спуск воды из него в реку Салгир.

Как писал OBOZ.UA, ранее российские оккупанты уничтожили десятки живых зеленых деревьев в Морском саду в Феодосии. Под спил попали акации, тополя и другие деревья, у которых не было признаков засыхания или болезней.

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