Остались только пеньки: в Крыму оккупанты спилили десятки живых деревьев в парке. Фото

Российские оккупанты в Крыму уничтожили десятки живых зеленых деревьев. Речь идет о насаждения в Морском саду в Феодосии.

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Под спил попали акации, тополя и другие деревья, у которых не было признаков засыхания или болезней. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Жители Феодосии возмущены действиями оккупационных властей, и сомневаются, что в городе происходит благоустройство. По словам очевидцев, деревья уничтожают каждый день. При чем насаждения не просто пилят, а выкапывают вместе с корнями.

По словам жителей Феодосии, теперь Морской сад, который долгие годы был гордостью города, становиться все меньше и меньше, а вместо деревьев теперь его "украшают" пеньки.

Парковая зона в Феодосии была создана после Второй мировой войны. Первоначально она называлась "Матросский сад".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным движения "Атеш", российские военные активизировались на территории заброшенного объекта на юго-западном побережье временно оккупированного Крыма. Вероятно, они начали использовать в своих целях бывшую подземную базу подводных лодок в районе Балаклавской бухты.

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