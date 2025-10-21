Сторонника России, который в Цюрихе напал на семью украинки, уволили с работы: информация о его задержании оказалась преувеличенной

Скандал с нападением 42-летнего русскоязычного латвийца Александра Вабикса на украинскую семью в Швейцарии набирает обороты. В Латвии уже открыли уголовное дело по этому факту, а самого агрессора уволили с работы. Однако сам Вабикс ведет себя достаточно уверенно.

Вабикса пока не депортировали

42-летний русскоязычный латвиец Александр Вабикс, который 13 октября напал на семью украинки Елены Дудник и ее мужа, швейцарца, из-за украинского языка в поезде, буквально день назад сменил основную фотографию на своей страничке в Facebook.

Он не закрыл свой аккаунт, а продолжает его вести.

В отличие от его спутницы, 43-летней одесситки Елены Чубатой. Она находилась рядом с ним во время конфликта и во всем его поддерживала, хотя сама является гражданкой Украины и в Швейцарии находится под временной защитой.

Чубатая закрыла все свои аккаунты в соцсетях. Как удалось выяснить, у нее еще есть брат и мама, которые живут в Одессе. Брат работает на судах поваром и официантом.

У самой Елены есть сын. Она также работает на кухне поваром. Во время всех конфликтов Вабикса с украинцами она его поддерживала и даже давала показания в полиции в его пользу.

Как рассказала нам Елена Дудник, Вабикс работал в пищеблоке одного из международных аэропортов Швейцарии. Правда, его после скандала уволили оттуда. Что касается ареста Вабикса, как сообщали некоторые сайты, то эту информацию Елена подтвердить не может.

"Полиция сказала, что не может дать такой информации", – говорит Елена.

Вабикса задержали правоохранители на платформе вокзала, установили его личность, выясняли обстоятельства. А потом отпустили.

Также нет официальной информации о том, что русскоязычного латвийца депортировали. Все его хвалебные заявления о том, что он гражданин Швейцарии и ему ничего не будет, оказались блефом.

Вабикс имеет только вид на жительство в этой стране. Он даже не знает ни немецкого, ни английского языков, хотя заявлял обратное.

Уже не раз нападал на украинок с детьми

Как сообщила Рада Радмилевич, украинка, которая также находится в Швейцарии и следит за этой историей, пока официально уголовное дело открыла только Латвия.

Когда видео нападения в поезде на семью украинки и швейцарца широко распространилось в соцсетях и СМИ, Служба безопасности Латвии возбудила уголовное дело по статье "Деятельность, направленная на разжигание национальной и межэтнической ненависти и розни". Виновному грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

Также выяснилось, что Александр Вабикс уже не первый раз нападает на украинцев в Швейцарии. Каждый раз объектом для оскорблений, угроз физической расправой и изнасилованием он выбирает беззащитных женщин с детьми.

Некоторые из них обращались в швейцарскую полицию, но, судя по всему, никто серьезно этим агрессивным русскоязычным латвийцем не занимался.

Сейчас к этому делу подключилось посольство Украины в Швейцарии. Они ожидают от пострадавших, которые обращались в правоохранительные органы, номера дел из прокуратуры.

Как сообщила Радмилевич, на связь вышли даже женщины из других стран. Агрессор отметился своим поведением даже в Германии. Кстати, там он посидел в тюрьме из-за того, что не платит алименты бывшей жене. В Латвии он числится в реестре неплательщиков алиментов.

Также он отметился и в Норвегии; по некоторым данным, его оттуда депортировали.

Напомним, что 13 октября в Цюрихе в поезде русскоязычный мужчина напал на семью украинки и швейцарца, которые ехали с маленьким ребенком. Ему не понравилось, что супруги общались между собой на украинском языке.

Мужчина оскорблял их, угрожал расправой даже маленькому ребенку, показывал неприличные жесты, требовал, чтобы они пересели на другое место от него. Утверждал, что он является гражданином Швейцарии и платит тут налоги, а украинская пара просто беженцы, которые не работают и сидят на пособии. Также заявлял, что он "русский человек" и будет убивать украинцев.

После того как муж украинки достал телефон, чтобы вызвать полицию, он бросился на пару с кулаками, выбил телефон у Елены Дудник. После этого мужу Елены пришлось оттолкнуть агрессора, чтобы жена с маленьким ребенком могли уйти в другой конец вагона, а сам физически защитил семью. В потасовку вмешалась и подруга Вабикса Елена Чубатая.