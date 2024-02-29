Одни из самых редких: какие украинские фамилии произошли от половцев
Исторически фамилии сформировались на основе прозвищ древних предков из рода. В основе фамилии могли быть особенности характера или внешности (Зленко, Горбонос), ремесло или профессия (Маляр, Крамаренко) либо же территория проживания (Волох, Чех).
Фамилии часто возникали в зависимости от социальной прослойки первых носителей. А среди древнейших фамилий, берущих начало еще со времен раннего Средневековья, есть те, что пользуются популярностью и по сей день. Какие фамилии произошли от половцев – читайте в материале OBOZ.UA.
Киевская Русь являлась важной торговой артерией Средневековой Европы. Киев играл большую роль благодаря своему географическому положению на месте слияния трех лет – Днепра, Припяти и Десны, а в Северном Причерноморье велась активная торговля со странами Средиземноморья.
Половцы – средневековый кочевой тюркский народ, в XI-XIV веках населявший степную территорию от Дуная до Иртыша. Проживая в украинских степях, половцы установили военно-политические, культурные и торговые отношения со многими странами, включая Византию, Грузию, Венгрию и Болгарию.
Среди фамилий, связанных с половцами, следует выделить следующие:
- Акуш;
- Алок;
- Алперин;
- Дулепа;
- Кейрон;
- Кобан;
- Кобяк;
- Котян;
- Куря;
- Мандула;
- Салават;
- Сугрин;
- Темир;
- Тертерьян;
- Умуль;
- Шарк;
- Ямула.
А вот популярные украинские фамилии Сахно, Дахно, Махно (и другие с суффиксом -ахно) также имеют долгую историю и происходят из арабского языка.
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