Одни из самых редких: какие украинские фамилии произошли от половцев

Исторически фамилии сформировались на основе прозвищ древних предков из рода. В основе фамилии могли быть особенности характера или внешности (Зленко, Горбонос), ремесло или профессия (Маляр, Крамаренко) либо же территория проживания (Волох, Чех).

Фамилии часто возникали в зависимости от социальной прослойки первых носителей. А среди древнейших фамилий, берущих начало еще со времен раннего Средневековья, есть те, что пользуются популярностью и по сей день. Какие фамилии произошли от половцев – читайте в материале OBOZ.UA.

Киевская Русь являлась важной торговой артерией Средневековой Европы. Киев играл большую роль благодаря своему географическому положению на месте слияния трех лет – Днепра, Припяти и Десны, а в Северном Причерноморье велась активная торговля со странами Средиземноморья.

Половцы – средневековый кочевой тюркский народ, в XI-XIV веках населявший степную территорию от Дуная до Иртыша. Проживая в украинских степях, половцы установили военно-политические, культурные и торговые отношения со многими странами, включая Византию, Грузию, Венгрию и Болгарию.

Среди фамилий, связанных с половцами, следует выделить следующие:

Акуш;

Алок;

Алперин;

Дулепа;

Кейрон;

Кобан;

Кобяк;

Котян;

Куря;

Мандула;

Салават;

Сугрин;

Темир;

Тертерьян;

Умуль;

Шарк;

Ямула.

А вот популярные украинские фамилии Сахно, Дахно, Махно (и другие с суффиксом -ахно) также имеют долгую историю и происходят из арабского языка.

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