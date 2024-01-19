Какие фамилии в Украине в древности имели торговцы: распространены до сих пор
Украинские фамилии имеют давнюю историю. Они возникали на основе родовых прозвищ, мест обитания, особенностей внешности или характера и т.д. Отдельное место в классификации имеют фамилии, образовавшиеся от рода деятельности предков.
Родовые имена часто давали городовым управляющим. Некоторые населенные пункты возглавляли войты – от этого слова возникло очень много фамилий. Кроме того, Украина находится на пересечении торговых путей, поэтому лавочникам и торговцам тоже давали отдельные фамилии. OBOZ.UA разбирался, какие давние прозвища были связаны с торговлей.
Киевская Русь являлась важным местом торговли Средневековой Европы. Киев, например, играл большую роль благодаря своему положению на месте слияния трех крупнейших артерий Руси – Днепра, Припяти и Десны, а в Северном Причерноморье велась активная торговля со средиземноморскими странами.
Фамилии массово начали возникать с XVI века, а особенное распространение получили в эпоху казачества.
О том, что кто-то из предков имел дело с торговлей, говорят следующие фамилии:
- Крамар;
- Крамаренко:
- Крамарук;
- Крамарчук и другие производные от лавочников.
С торговлей были связаны также трактирщики, поэтому к списку можем добавить и производные:
- Корчмарь;
- Корчмаренко;
- Корчмарук;
- Корчмарчук;
- Корчмарик;
- трактирщик;
- Шинкаренко;
- Шинкарук;
- Шинкарик.
Чумачество возникло как особая деятельность, заключавшаяся в транспортировке валовой или гужевой валкой, и в розничной торговле этими товарами. Чумачество было распространено на протяжении XV-XIX веков и потеряло значение с внедрением железных дорог в XIX веке.
Все фамилии, возникшие от слова "чумак" также относятся к категории торговых: Чумак, Чумаченко, Чумачук и т.д.
Есть и интересные фамилии, связанные с торговлей:
- Базарщик;
- Овсяник (предок мог продавать овес);
- Крупник;
- Купец;
- Миняйло (Миняйленко, Миняйлюк);
- Лихвяр;
- Мозяр (Мозерук);
- Майданник;
- Тютюнник (Тютюненко);
- Ярмольник и т.д.
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