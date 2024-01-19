Какие фамилии в Украине в древности имели торговцы: распространены до сих пор

Украинские фамилии имеют давнюю историю. Они возникали на основе родовых прозвищ, мест обитания, особенностей внешности или характера и т.д. Отдельное место в классификации имеют фамилии, образовавшиеся от рода деятельности предков.

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Родовые имена часто давали городовым управляющим. Некоторые населенные пункты возглавляли войты – от этого слова возникло очень много фамилий. Кроме того, Украина находится на пересечении торговых путей, поэтому лавочникам и торговцам тоже давали отдельные фамилии. OBOZ.UA разбирался, какие давние прозвища были связаны с торговлей.

Киевская Русь являлась важным местом торговли Средневековой Европы. Киев, например, играл большую роль благодаря своему положению на месте слияния трех крупнейших артерий Руси – Днепра, Припяти и Десны, а в Северном Причерноморье велась активная торговля со средиземноморскими странами.

Фамилии массово начали возникать с XVI века, а особенное распространение получили в эпоху казачества.

О том, что кто-то из предков имел дело с торговлей, говорят следующие фамилии:

Крамар;

Крамаренко:

Крамарук;

Крамарчук и другие производные от лавочников.

С торговлей были связаны также трактирщики, поэтому к списку можем добавить и производные:

Корчмарь;

Корчмаренко;

Корчмарук;

Корчмарчук;

Корчмарик;

трактирщик;

Шинкаренко;

Шинкарук;

Шинкарик.

Чумачество возникло как особая деятельность, заключавшаяся в транспортировке валовой или гужевой валкой, и в розничной торговле этими товарами. Чумачество было распространено на протяжении XV-XIX веков и потеряло значение с внедрением железных дорог в XIX веке.

Все фамилии, возникшие от слова "чумак" также относятся к категории торговых: Чумак, Чумаченко, Чумачук и т.д.

Есть и интересные фамилии, связанные с торговлей:

Базарщик;

Овсяник (предок мог продавать овес);

Крупник;

Купец;

Миняйло (Миняйленко, Миняйлюк);

Лихвяр;

Мозяр (Мозерук);

Майданник;

Тютюнник (Тютюненко);

Ярмольник и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские фамилии берут начало еще от половцев.

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