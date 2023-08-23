Одна из древнейших старопечатных изданий: Острожский музей оцифровал Библию XVI века. Фото

Государственный историко-культурный заповедник в городе Острог Ровенской области оцифровал Острожскую библию 1581 года, которая считается одним из древнейших кириличных старопечатных изданий. Теперь онлайн-вариант Острожской Библии можно просмотреть в сети.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики. Отмечается, что всего было оцифровано 1262 страницы издания, включая обложку.

Цифровое копирование экспоната велось в высоком качестве, чтобы пользователи могли рассмотреть мельчайшие детали. В работе представителям Государственного историко-культурного заповедника Острога помогал Украинский культурный фонд.

В целом проект по оцифровке старопечатных изданий, на который музей выиграл грант, предусматривает создание онлайн-каталога цифровых копий 40 самых ценных кириллических старопечатных изданий из коллекции Острожского музея – изданий Острожской, Львовской, Почаевской и Киевской типографий XVI-XVIII века.

Отметим, что "Острожская Библия" – это первое полное издание всех книг Священного Писания (как Нового, так и Ветхого Завета) на церковнославянском языке. Для перевода князь Константин Острожский привлек лучших специалистов по латинскому и греческому языку и ивриту. Они должны были устранить все изменения, добавленные в Библию составителями за предыдущие полторы тысячи лет.

Печатал "Острожскую Библию" Иван Федоров. В 1580 г. вышли сигнальные экземпляры книги. А через год – весь полуторатысячный тираж. Это была восьмая по счету печатная книга в Украине.

Издание на бумаге с филигранями Буской бумажной фабрики и содержит 628 листов с многочисленными заставками, конечностями и инициалами. Книга является образцом печатного искусства Украины конца XVI века.

Как сообщал OBOZREVATEL, в манускрипте Библии, хранящейся в Ватиканской библиотеке, найден скрытый фрагмент, написанный около 1500 лет назад. Речь идет о расширенной версии одного из глав Евангелия от Матфея.