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Очень вкусная и бюджетная намазка из шпрот: готовится 5 минут
Если вы хотите приготовить вкусную и очень простую намазку, идеальным продуктом будут шпроты. Стоит отметить, что они также идеально подойдут для приготовления также салатов, закусок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из шпрот, с яйцами и солеными огурцами.
Ингредиенты:
- Шпроты – 240 г
- Яйца отварные – 2 шт.
- Сырки плавленые – 2 шт.
- Огурец соленый – 3-4 средних
- Лук – 0,5 шт.
- Майонез – 30 г
- Соль и перец
Способ приготовления:
1. В шпроты сливаем масло. Добавляем яйца и творожки. Перемешайте вилкой.
2. Огурец нарезаем маленьким кубиком, лук также и добавляем.
3. Заправляем все майонезом, солим и перчим и подаем с хлебом!
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