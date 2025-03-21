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Очень вкусная и бюджетная намазка из шпрот: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
813
Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить вкусную и очень простую намазку, идеальным продуктом будут шпроты. Стоит отметить, что они также идеально подойдут для приготовления также салатов, закусок.

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Вкусная намазка из шпрот

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из шпрот, с яйцами и солеными огурцами.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Шпроты – 240 г
  • Яйца отварные – 2 шт.
  • Сырки плавленые – 2 шт.
  • Огурец соленый – 3-4 средних
  • Лук – 0,5 шт.
  • Майонез – 30 г
  • Соль и перец

Способ приготовления:

1. В шпроты сливаем масло. Добавляем яйца и творожки. Перемешайте вилкой.

Шпроты для намазки

2. Огурец нарезаем маленьким кубиком, лук также и добавляем.

Приготовление блюда

3. Заправляем все майонезом, солим и перчим и подаем с хлебом!

Готовая намазка

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