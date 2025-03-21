Очень вкусная и бюджетная намазка из шпрот: готовится 5 минут

Если вы хотите приготовить вкусную и очень простую намазку, идеальным продуктом будут шпроты. Стоит отметить, что они также идеально подойдут для приготовления также салатов, закусок.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из шпрот, с яйцами и солеными огурцами.

Ингредиенты:

Шпроты – 240 г

Яйца отварные – 2 шт.

Сырки плавленые – 2 шт.

Огурец соленый – 3-4 средних

Лук – 0,5 шт.

Майонез – 30 г

Соль и перец

Способ приготовления:

1. В шпроты сливаем масло. Добавляем яйца и творожки. Перемешайте вилкой.

2. Огурец нарезаем маленьким кубиком, лук также и добавляем.

3. Заправляем все майонезом, солим и перчим и подаем с хлебом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: