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Очень сытные горячие бутерброды с оригинальной начинкой: готовятся 5 минут
Если у вас нет времени на приготовление блюд, например для перекуса, идеальным блюдом будут горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками, идеально подойдет сыр, овощи, колбаса, сосиски, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бутербродов с чесноком и твердым сыром.
Ингредиенты:
- Багет – 1 шт.
- Яйца – 3-4 шт.
- Майонез или сметана (если сметана то в нее еще щепотку соли добавить) – 2 ст.л.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Твердый сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Порежьте багет.
2. Яйца взбейте с майонезом, обмокните багет в яичную смесь.
3. Обжарьте гренки.
4. Твердый сыр натрите, добавьте майонез и тертый чеснок, перемешайте. Выложите сырную массу на гренки и можно есть!
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