Очень сытные горячие бутерброды с оригинальной начинкой: готовятся 5 минут

Если у вас нет времени на приготовление блюд, например для перекуса, идеальным блюдом будут горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками, идеально подойдет сыр, овощи, колбаса, сосиски, яйца.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бутербродов с чесноком и твердым сыром.

Ингредиенты:

Багет – 1 шт.

Яйца – 3-4 шт.

Майонез или сметана (если сметана то в нее еще щепотку соли добавить) – 2 ст.л.

Чеснок – 2-3 зуб.

Твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Порежьте багет.

2. Яйца взбейте с майонезом, обмокните багет в яичную смесь.

3. Обжарьте гренки.

4. Твердый сыр натрите, добавьте майонез и тертый чеснок, перемешайте. Выложите сырную массу на гренки и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: