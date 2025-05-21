УкраїнськаУКР
русскийРУС

Очень сытные горячие бутерброды с оригинальной начинкой: готовятся 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Если у вас нет времени на приготовление блюд, например для перекуса, идеальным блюдом будут горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками, идеально подойдет сыр, овощи, колбаса, сосиски, яйца.

Видео дня
Вкусные бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бутербродов с чесноком и твердым сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Багет – 1 шт.
  • Яйца – 3-4 шт.
  • Майонез или сметана (если сметана то в нее еще щепотку соли добавить) – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Порежьте багет.

Багет для блюда

2. Яйца взбейте с майонезом, обмокните багет в яичную смесь.

Жареные гренки

3. Обжарьте гренки.

Гренки в яйцах

4. Твердый сыр натрите, добавьте майонез и тертый чеснок, перемешайте. Выложите сырную массу на гренки и можно есть!

Готовые бутерброды

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: