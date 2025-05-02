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Очень сочный шашлык из филе бедра: в чем мариновать мясо, чтобы было вкусным и мягким
Домашний шашлык – лучшее блюдо для пикника. Готовить его можно из свинины, телятины, а самый простой – из курицы.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из филе бедра.
Ингредиенты:
- Филе бедра – 1,5 кг
- Розмарин – 2 веточки
- Лук – 2 шт.
- Соль крупная – 1-2 ч. л.
- Черный перец – 1 ч. л.
- Вино белое сухое – 1 ст. л.
- Растительное масло – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Филе бедра нарежьте на две части (оптимальный размер для порционного куска!).
2. Маринад: лук режем полукольцами, измельчаем розмарин, соль и перец, смешиваем с луком, отжимаем сок, добавляем вино и масло, перемешиваем с мясом.
3. Маринуйте минимум 4 часа, но лучше на ночь, 15-18 минут.
Подаем с маринованным луком!
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