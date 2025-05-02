Очень сочный шашлык из филе бедра: в чем мариновать мясо, чтобы было вкусным и мягким

Домашний шашлык – лучшее блюдо для пикника. Готовить его можно из свинины, телятины, а самый простой – из курицы.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из филе бедра.

Ингредиенты:

Филе бедра – 1,5 кг

Розмарин – 2 веточки

Лук – 2 шт.

Соль крупная – 1-2 ч. л.

Черный перец – 1 ч. л.

Вино белое сухое – 1 ст. л.

Растительное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Филе бедра нарежьте на две части (оптимальный размер для порционного куска!).

2. Маринад: лук режем полукольцами, измельчаем розмарин, соль и перец, смешиваем с луком, отжимаем сок, добавляем вино и масло, перемешиваем с мясом.

3. Маринуйте минимум 4 часа, но лучше на ночь, 15-18 минут.

Подаем с маринованным луком!

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