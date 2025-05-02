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Очень сочный шашлык из филе бедра: в чем мариновать мясо, чтобы было вкусным и мягким

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Рецепт шашлыка

Домашний шашлык – лучшее блюдо для пикника. Готовить его можно из свинины, телятины, а самый простой – из курицы. 

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Сочный шашлык

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из филе бедра. 

Рецепт шашлыка

Ингредиенты: 

  • Филе бедра – 1,5 кг
  • Розмарин – 2 веточки
  • Лук – 2 шт.
  • Соль крупная – 1-2 ч. л.
  • Черный перец – 1 ч. л.
  • Вино белое сухое – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Филе бедра нарежьте на две части (оптимальный размер для порционного куска!).

Мясо для блюда

2. Маринад: лук режем полукольцами, измельчаем розмарин, соль и перец, смешиваем с луком, отжимаем сок, добавляем вино и масло, перемешиваем с мясом.

Луковый маринад

3. Маринуйте минимум 4 часа, но лучше на ночь, 15-18 минут.

Сколько мариновать мясо

Подаем с маринованным луком!

Готовый шашлык

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