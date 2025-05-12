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Очень сочные и мягкие запеченные ребрышки с соусом: рассказываем, как правильно и сколько готовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Очень сочные и мягкие запеченные ребрышки с соусом: рассказываем, как правильно и сколько готовить

Свиные ребрышки – очень вкусное блюдо для пикника и просто сытного обеда. Для того, чтобы они были сочными и мягкими, мясо нужно хорошо замариновать.

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Сочные ребрышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных свиных ребрышек с соусом барбекю.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Свиные ребра – 1,5 кг
  • Горчица – 2 ст. л.
  • Соус барбекю – 2 ст. л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Зачистить ребра от пленок. Смазать горчицей и посолить.

Ребра с горчицей

2. Завернуть ребра в пергамент и фольгу. Запекать 2 часа при 180С.

Сколько запекать ребра

3. В миску выложите соус, добавьте мед и смешайте.

Соус для блюда

4. Достаньте ребра из пергамента и фольги, смажьте соусом и запекайте при 200С 5-10 минут.

Готовые ребрышки

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