Очень сочные и мягкие запеченные ребрышки с соусом: рассказываем, как правильно и сколько готовить

Свиные ребрышки – очень вкусное блюдо для пикника и просто сытного обеда. Для того, чтобы они были сочными и мягкими, мясо нужно хорошо замариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных свиных ребрышек с соусом барбекю.

Ингредиенты:

Свиные ребра – 1,5 кг

Горчица – 2 ст. л.

Соус барбекю – 2 ст. л.

Мед – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Зачистить ребра от пленок. Смазать горчицей и посолить.

2. Завернуть ребра в пергамент и фольгу. Запекать 2 часа при 180С.

3. В миску выложите соус, добавьте мед и смешайте.

4. Достаньте ребра из пергамента и фольги, смажьте соусом и запекайте при 200С 5-10 минут.

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