Очень сильный, эмоциональный день: астропрогноз на 25 апреля

В пятницу, 25 апреля, длится 27 лунный день. Луна начнет день в Рыбах, но еще до обеда перейдет в знак Овна, Солнце остается в Тельце.

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Ка сложится пятница, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она пообещала невероятный сильный день, день эмоций, любви и чувств.

В то же время, по словам астролога, число 25 – это число отшельника. "Поэтому, с одной стороны, к нам подходят эмоции, нам хочется любви, нам хочется романтики, с другой стороны мы чувствуем себя отшельниками в этот день и нам хочется тишины, покоя, уединения", – пояснила она.

Сегодня могут возникать противоречивые, противоположные желания и намерения. "В этот день вас будет разрывать в две стороны, вы будете хотеть и одного, и другого. Поэтому я советую первую половину дня провести с друзьями, с близкими, знакомыми, а уже вторую половину дня, которая идет к вечеру, посвятить себе", – порекомендовала Исита Гая.

Вечером она посоветовала заняться делами, которые лучше удаются в одиночестве – побыть дома, почитать книгу, сделать медитацию. "Вы можете открыть свой дневник благодарности. Поблагодарить себя за этот день. Не забывайте ежедневно писать благодарности, что прекрасного произошло с вами сегодня. И когда вы будете благодарить вы поймете, что каждый день проживаете свою прекрасную ресурсную жизнь", – объяснила астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков на пятницу, 25 апреля, сегодня не стоит бояться рисковать.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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