Очень распространена в украинском языке: что такое апокопа и как его обыграли на Евровидении

Среднестатистический человек использует в своей ежедневной речи массу приемов, о существовании которых даже не догадывается и названия этих языковых явлений не знает. Рассмотрим это на примере и возьмем для этого конкурсную песню alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения Teresa & Maria.

Как обратил внимание проект Project RID, в тексте композиции, занявшей на конкурсе третье место, многократно используется апокопа. Что это такое? Согласно определению, это форма усечения слова методом удаления из него какой-либо части. В общей сложности их можно выделить три:

афереза – когда от слова отсекается начальная часть;

– когда от слова отсекается начальная часть; синкопа – тогда исчезает часть внутри слова;

– тогда исчезает часть внутри слова; апокопа – в слове нет одного или нескольких звуков в конце.

Все три варианта вполне свойственны украинскому языку. Так примерами аферезы можно привести некоторые имена. Была Олеся, а стала Леся; был Микола, а стал Коля и так далее. Синкопой является, например, усечение глагола "хотіти" к более короткой форме "хтіти" или имени Маруся до Муся.

А вот апокопой носители украинского языка пользуются из этих трех приемов чаще всего. Это придает речи колорит и ритм. Поэтому она часто используется в поэзии, в частности в рэпе. Вот как воспользовались апокопой певицы:

Джере-джере-джерело пробива собі шлях;

собі шлях; На своїх плечах ще мале дівча несе з болю чан і вбача , що то вада є;

несе з болю чан і , що то вада є; Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець і хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість.

В своей композиции исполнительницы использовали апокопу как поэтический прием. Но она часто встречается и в ежедневной речи – мы используем ее как средство языковой экономии. Например, говорим короткое "кіло" вместо "кілограм". Даже украинский глагол "є" – это апокопа, ведь оно происходит от старославянского "єсть", которое со временем сократилось.

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