Очень распространена в украинском языке: что такое апокопа и как его обыграли на Евровидении
Среднестатистический человек использует в своей ежедневной речи массу приемов, о существовании которых даже не догадывается и названия этих языковых явлений не знает. Рассмотрим это на примере и возьмем для этого конкурсную песню alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения Teresa & Maria.
Как обратил внимание проект Project RID, в тексте композиции, занявшей на конкурсе третье место, многократно используется апокопа. Что это такое? Согласно определению, это форма усечения слова методом удаления из него какой-либо части. В общей сложности их можно выделить три:
- афереза – когда от слова отсекается начальная часть;
- синкопа – тогда исчезает часть внутри слова;
- апокопа – в слове нет одного или нескольких звуков в конце.
Все три варианта вполне свойственны украинскому языку. Так примерами аферезы можно привести некоторые имена. Была Олеся, а стала Леся; был Микола, а стал Коля и так далее. Синкопой является, например, усечение глагола "хотіти" к более короткой форме "хтіти" или имени Маруся до Муся.
А вот апокопой носители украинского языка пользуются из этих трех приемов чаще всего. Это придает речи колорит и ритм. Поэтому она часто используется в поэзии, в частности в рэпе. Вот как воспользовались апокопой певицы:
- Джере-джере-джерело пробива собі шлях;
- На своїх плечах ще мале дівча несе з болю чан і вбача, що то вада є;
- Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець і хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість.
В своей композиции исполнительницы использовали апокопу как поэтический прием. Но она часто встречается и в ежедневной речи – мы используем ее как средство языковой экономии. Например, говорим короткое "кіло" вместо "кілограм". Даже украинский глагол "є" – это апокопа, ведь оно происходит от старославянского "єсть", которое со временем сократилось.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех украинских словах, в которых очень часто неправильно ставят ударение.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.