'Объятия после долгих лет разлуки': в Украину вернули пятерых детей, которых похитила Россия. Фото

В пятницу, 13 февраля, в Украину удалось вернуть пятерых украинских детей вернулись с временно оккупированных территорий и территории России. Гуманитарную инициативу в плане освобождения детей приложила усилия и Первая Леди США Мелания Трамп.

Об этом сообщил обмудсман Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Двух из них по словам чиновника, похитили из Херсона.

Что известно

Один из детей, семилетний мальчик, находился в Херсонском доме ребенка, откуда россияне его депортировали во время оккупации города. Однако в Офис омбудсмена обратилась его мама.

Оттуда россияне похитили четырехлетнего мальчика и его шестилетнюю сестренку. Четыре года дети находились в депортации и не виделись со своей мамой.

"Женщина обнимала в последний раз своих детей, когда они были фактически еще младенцами! Сегодня они снова вместе", – говорит омбудсмен.

Вернуть также удалось и девятилетнего мальчика, чья мама впоследствии умерла от тяжелой болезни. Ребенка сначала пытался забрать дедушка, но ему не удалось. Теперь он воссоединится со своим дядей.

"Детство, которое должно было быть наполнено сказками и теплом, стало испытанием на выносливость. Но теперь это не только о боли. Это о возвращении. О первых объятиях после долгих лет разлуки", – пишет Лубинец, и добавил, что в целом с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 1985 детей.

Напомним, что накануне Дня святого Николая семеро украинских детей вернулись домой с оккупированных территорий и из России, где они оказались из-за войны. Мальчики и девочки в возрасте от 8 до 16 лет наконец увиделись со своими родными. Дмитрий Лубинец отметил роль первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп и поблагодарил ее за гуманитарную поддержку инициатив Украины в вопросе возвращения детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября первая леди США Мелания Трамп заявила, что в результате ее собственной инициативы удалось вернуть домой восьмерых украинских детей. По ее словам, это стало реакцией на ее письмо, которое президент США Дональд Трамп передал российскому диктатору Владимиру Путину во время встречи на Аляске.

