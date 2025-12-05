В Украину вернули из России и оккупации еще 7 детей: поспособствовала Мелания Трамп. Фото и видео

Накануне Дня Святого Николая семеро украинских детей вернулись домой с оккупированных территорий и из России, где они оказались из-за войны. Мальчики и девочки в возрасте от 8 до 16 лет наконец увиделись со своими родными, а один из них совсем скоро отпразднует свои 17 лет в кругу самых близких людей.

Об этом в своем Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Вернуть детей удалось благодаря активным усилиям команды Офиса омбудсмена, в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back Ua.

Также Лубинец отметил роль первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп и поблагодарил ее за гуманитарную поддержку инициатив Украины в вопросе возвращения детей.

"Этот процесс всегда сложный, многоэтапный и часто непредсказуемый. Мы потратили много времени и усилий, чтобы эти семеро детей снова оказались дома. Команда Офиса омбудсмана ежедневно прорабатывала детали, искала возможности финансирования, организовывала логистику, обеспечивала юридическое сопровождение и круглосуточно контролировала каждый шаг", – отметил он.

Истории детей, которые вернулись в Украину

По словам Лубинца, каждый из этих семи маленьких украинцев пережил свой сложный и мучительный путь, который не должен проходить ни один ребенок в мире.

Парень с Херсонщины должен был остаться у бабушки "на несколько недель", а вместо этого провел годы на временно оккупированной территории. Оккупационные службы уже готовили документы, чтобы отправить его в интернат, но благодаря усилиям украинской стороны его удалось вернуть к родной маме.

Двое братьев-близнецов воссоединились с родной тетей. Их мама умерла на территории России, где дети вынужденно находились из-за войны, после чего мальчиков забрали в российский интернат. Теперь они наконец-то дома с близкими.

Также снова на родной земле теперь парень, который вместе с отцом выехал в Европу, а оказался в России у родственников.

Вернулась и девочка с Харьковщины, которая пережила ранение, потерю отца и угрозу усыновления в российскую семью.

"Наша задача – не только вернуть ребенка домой, но и обеспечить ему дальнейшую поддержку. Команда Офиса омбудсмана сопровождает процесс реинтеграции, мы способствуем в адаптации после пережитых событий, координируем психологическую и социальную поддержку, чтобы каждый маленький украинец мог безопасно вернуться к нормальной жизни", – подчеркнул Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия незаконно вывозит украинских детей в "лагеря перевоспитания", среди которых – заведения в Северной Корее. О таких фактах сообщили правозащитники на слушаниях в Сенате США. Отмечается, что речь идет о военных преступлениях и грубых нарушениях международного гуманитарного права.

