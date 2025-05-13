'Объяснять что-либо бесполезно': Истомин рассказал о конфликтах между гражданскими и работниками ТЦК и указал на главный вызов

Сегодня быть работником территориального центра комплектования(ТЦК) – это еще тот вызов, поэтому очередей из кандидатов на эту должность нет. Были случаи, когда экс-военные увольнялись, поскольку не выдерживали конфликтов с гражданскими.

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Об этом рассказал представитель Полтавского областного территориального центра комплектования Роман Истомин, передает "Hromadske". Он добавил, что самым печальным является то, что даже объяснения о боевом опыте работника ТЦК и возможных ранениях не останавливают гражданских от дальнейшего неуважения в его сторону.

"Если гражданин встречает военного ТЦК на улице, почти гарантированно, что это человек, который или уже воевал и получил ранения, или имеет ограничения по состоянию здоровья, из-за чего не может воевать. Несмотря на это, некоторые люди все равно считают нужным забрасывать: "Вот иди и сам воюй!". Это то, что мне рассказывали наши военные, которые ежедневно сталкиваются с такими ситуациями. И они мне говорят: "Я же не могу каждому объяснять, где я воевал, показывать свои ранения или заключение ВВК", – рассказал Истомин.

Представитель Полтавского областного ТЦК отметил, что в большинстве случаев реакция на подобные обвинения происходит тогда, когда терпение уже исчерпано. Хуже всего, то, что даже объяснения не останавливают гражданских от дальнейшего неуважения. Иногда бывают случаи, когда на слова военного "я воевал", раздается циничный ответ по типу: "И зачем вернулся?". Такие истории приходилось слышать от военных.

Однако в общем, если ситуация уже обострилась, то объяснение, что военнослужащий участвовал в боевых действиях, получил ранения и сейчас не может воевать, часто не имеет никакого влияния. Человек уже настроен на конфликт, и любой ответ не изменит его агрессивного поведения, поэтому "объяснять что-либо совершенно бесполезно". Истомин отметил, что работать в ТЦК достаточно сложно.

"Очередей из желающих служить в ТЦК я не вижу, говорю честно. Конечно, это трудно. Я знаю не один случай, когда военнослужащие из боевых частей после ранения приходили в ТЦК, чтобы продолжать службу, несмотря на инвалидность. Но потом увольнялись, потому что не выдерживали. Не все люди также могут выполнять определенные задачи - например, ходить на мероприятия оповещения. Кто-то психически устойчивый, а кто-то подходит к командиру и говорит: "Я не могу". И командир понимает, что это не просто отказ, а человек действительно не выдерживает. И тогда ему ставят другие задачи - например, ходить в наряды. Каждый день получать негатив в свою сторону, причем от совершенно незнакомых людей и за то, чего ты не делал, – конечно, это тяжело", – отметил он.

Со стороны гражданских на каждое объяснение появляется какой-то аргумент, что-то вроде: "я тебя не посылал", и завершая возмутительными вроде "нормальный человек не будет служить в ТЦК".

Относительно случаев с сообщениями об угрозе подрывов зданий ТЦК становится понятным, что враг не спит и активно ищет среди украинцев агентов. В основном это граждане из неблагополучных семей, которые ищут "легких денег" или возможно имеют наркотическую или другую вредную зависимость.

"Успешный предприниматель не будет выполнять такое задание, зная, что его ждет. Потому что исполнитель в таких случаях часто или погибает на месте, или ликвидируется позже, или же на него "выходит" СБУ. А наказание за государственную измену в условиях войны карается заключением на 15 лет или пожизненно. Россия пытается нанести вред нам через таких граждан, а также посеять панику. Именно поэтому мы усилили меры безопасности", – пояснил Истомин.

Он отметил, что в будущем хотел, чтобы ТЦК выполняли те функции, которые некоторые лидеры общественных мнений позволяют себе озвучивать – что "ТЦК должны предоставлять только административные услуги".

"Я бы хотел, чтобы на рецепции мы встречали граждан с улыбкой, помогали им, создавая атмосферу комфорта и поддержки. Хочу, чтобы в ТЦК была очередь из тех, кто хочет служить в армии, и чтобы мы слышали от них: "Спасибо, что помогли!". Чтобы наша работа заканчивалась на этом - оформлении добровольцев, помощи их семьям и ветеранам. Но я понимаю, что ни через год, ни через несколько лет этого, конечно же, не будет", – резюмировал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Харькове во время проверки документов между местным жителем и военнослужащими ТЦК возник конфликт. Видео спора быстро распространилось в соцсетях и вызвало резонанс и вызвало резонанс. По информации Харьковского областного ТЦК и СП, конфликт возник из-за провокационного поведения гражданина.

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